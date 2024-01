26/12/2023 El PP se abre a dejar pasar la senda de déficit en el Senado si Hacienda da más margen de gasto a las CCAA. El coordinador del área económica del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su formación podría estar dispuesta a no bloquear los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit en el Senado, donde disponen de mayoría absoluta, si el Ministerio de Hacienda da más margen de gasto a las comunidades autónomas. ECONOMIA A. Pérez Meca - Europa Press

El coordinador del área económica del PP, Juan Bravo, ha avanzado que su formación podría estar dispuesta a no bloquear los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit en el Senado, donde disponen de mayoría absoluta, si el Ministerio de Hacienda da más margen de gasto a las comunidades autónomas. Aunque ha aclarado que el PP todavía no tiene decidido su voto a los objetivos en la Cámara Alta, Bravo ha indicado que esta mayor capacidad de gasto para los diferentes territorios sería "un primer gesto" para que la senda de déficit supere su trámite en el Senado. En concreto, lo que critica el también portavoz económico del PP en el Congreso es que la propuesta del Ministerio de Hacienda reparte la capacidad de déficit en un 97% para el Estado y un 3% para las CCAA. "Si realmente hay voluntad, ahí tiene un primer gesto para las comunidades autónomas, para intentar conseguir el voto favorable del PP", ha subrayado Bravo en declaraciones a 'Parlamento' de RNE recogidas por Europa Press. No obstante, el coordinador económico ha matizado que todavía no ha recibido ninguna propuesta desde el departamento que dirige María Jesús Montero y esta tampoco ha tenido "ninguna intención de hablar nada". "A tiempo está de intentar buscar algún tipo de acuerdo", ha añadido Juan Bravo. LOS OBJETIVOS YA SE APROBARON EN EL CONGRESO Estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas ya fueron aprobados el pasado 10 de enero por el Congreso de los Diputados. Pese al voto en contra de PP, Vox y UPN, el Gobierno consiguió sacarlos adelante con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Los objetivos fijan un déficit público del 3% en 2024 para el conjunto de las administraciones. En el caso de las autonomías se fijó un objetivo del 0,1%, para las entidades locales se estableció el equilibrio presupuestario (0%) y para la Seguridad Social el déficit se fijó en un 0,2%. Ahora los objetivos irán al Senado, donde podrían decaer si el PP con su mayoría absoluta vota en contra. Algo que el Gobierno no contempla y que si sucede se plantearían los objetivos fijados en el Programa de Estabilidad remitidos a Bruselas en abril. Esta práctica, que supondría una menor capacidad de gasto para las CCAA, está avalada por un informe de la Abogacía del Estado, según ha asegurado la ministra de Hacienda en reiteradas ocasiones. NO SE CREEN QUE HAYA UN INFORME DE LA ABOGACÍA Sin embargo, Juan Bravo cree que ese informe no existe. "Estamos acostumbrados en ella a que hable de informes de la Abogacía del Estado que no existen", ha subrayado el coordinador económico del PP. Bravo ha comentado esto en referencia a los informes sobre el 'Mes 13 del IVA' y el de las entregas a cuenta del año 2019. En este sentido, el diputado 'popular' por Sevilla ha recomendad a la ministra a buscar el acuerdo y el consenso con el resto de formaciones políticas. "Ahí es donde se construyen las cosas, no con la imposición", ha añadido. En otro orden de cosas, Juan Bravo cree que la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales sin pérdida de salario es algo que tiene que ser acordado entre la patronal y los sindicatos. "Dejemos a los demás que se pongan de acuerdo", ha dicho. En contraste, el PP aboga por un sistema que permita una mayor conciliación de las familias, con un banco de horas que se traduzca en una mayor flexibilidad para familias y empresas.