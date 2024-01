El PMA alerta de un "deterioro" de la situación humanitaria en Níger tras el golpe de Estado de julio de 2023

14/04/2022 Un grupo de personas en un proyecto de la ONU sobre refugiados en Ouallam, Níger (archivo) POLITICA INTERNACIONAL Kay Nietfeld/dpa

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha alertado de un "deterioro" de la situación humanitaria en Níger tras el golpe de Estado militar de julio de 2022 a causa del aumento de las "restricciones", tanto a nivel de sanciones como en acceso sobre el terreno a las diversas comunidades, afectadas además por la creciente inseguridad. El director del organismo en Níger, Jean-Noel Gentile, ha manifestado en una entrevista concedida a Europa Press que "la situación era dura ya antes del golpe", con unas necesidades "muy altas", al tiempo que ha recordado que el país sufrió en 2022 "una crisis alimentaria sin precedentes". "Tras el golpe, la situación se está deteriorando a causa de las limitaciones (...), incluidas las sanciones, pero también las restricciones de acceso sobre el terreno por parte de las autoridades", ha dicho, antes de resaltar que la entrega de fondos "no está mejorando", mientras que los socios bilaterales de Niamey "suspendieron su ayuda al desarrollo" tras la asonada. Así, ha reconocido que "las sanciones y el cierre de las fronteras siguen afectando a las capacidades de adaptación de la población" y que "es posible que las necesidades humanitarias sigan aumentando", en un momento en el que unas 2,3 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda, una cifra "mucho más alta" que en 2023. En esta línea, ha alertado de que esto podría llevar "muy pronto" a "una crisis nutricional" si no se reabren las fronteras. "Las estimaciones apuntan a que 4,6 millones de personas necesitarán ayuda humanitaria (...) un aumento significativo en comparación con la situación hace cinco años, dado que era de 2,2 millones en 2018", ha advertido. De esta forma, ha hecho hincapié en "la necesidad de retirar las sanciones si se quiere que la situación empiece a mejorar". En Níger viven 27 millones de personas, de las cuales un 41% lo hace con menos de un dólar al día, con tasa de desnutrición aguda es del 12,2%, incluido un 2,4% de los niños. Las previsiones que maneja el PMA reflejan que 3,2 millones de personas se encontrarán en inseguridad alimentaria aguda durante la temporada de escasez (entre junio y agosto). El PMA destacó el 4 de enero que necesita "urgentemente" cien millones de euros para cubrir sus necesidades hasta mayo, especialmente por una tendencia al alza en la inseguridad alimentaria a causa de las lluvias "inconsistentes" y otros "shocks climáticos", que han provocado un descenso de la producción a nivel agrícola y ganadero y un aumento de los precios de la comida. Gentile ha destacado que las agencias de la ONU confirmaron que permanecerían en Níger tras el golpe con el objetivo de "seguir aplicando las prioridades estratégicas y operativas", al tiempo que ha defendido la necesidad de "escuchar" a las nuevas autoridades para "entender qué necesitan y qué es necesario a nivel operativo". Sin embargo, ha reconocido que existen "muchas limitaciones" por las sanciones y algunas decisiones de Niamey, incluidas limitaciones de acceso a las comunidades afectadas y tensiones sobre las cadenas de suministro, afectadas por el cierre de las fronteras con Nigeria y Benín a raíz de las medidas punitivas adoptadas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO). En esta línea, ha apuntado a la existencia de desafíos a nivel de financiación y ha alertado sobre la situación del Servicio Aéreo Humanitario de la ONU (UNHAS). Así, ha advertido de que "si no hay financiación antes del 21 de febrero, habría que suspender sus actividades", lo que sería "un problema para los socios humanitarios", debido a su importancia a la hora de transportar ayuda y personal. INSEGURIDAD Y HAMBRE Por otra parte, ha indicado que "hay una fuerte correlación entre la inseguridad y la inseguridad alimentaria" y ha detallado que "la mayor prevalencia de la inseguridad alimentaria se registra en zonas inseguras, frágiles y de difícil acceso". El PMA ha dicho en un informe publicado esta semana que al menos el 20% de los hogares hacen frente a escasez de alimentos en las regiones de Diffa (este), Tahoua y Tillabéri (oeste) y Maradi (sur), afectadas por los ataques de grupos yihadistas --entre ellos Boko Haram y las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico--. Estas regiones tienen los niveles de inseguridad alimentaria más altos, en medio de una "crisis de seguridad" que además provoca un aumento de los desplazados internos, ante el "alza" de los ataques, con un aumento del 24% entre octubre y septiembre y del 54% entre noviembre y octubre. "Necesitamos estabilidad y poder acceder a estas zonas", ha señalado Gentile, quien ha pedido a los donantes y socios estratégicos, entre ellos España, que "sigan garantizando que el Sahel y un país como Níger no son olvidados". "Hay muchas emergencias prioritarias en el mundo (...) pero es importante sostener y mantener los esfuerzos que se están realizando en Níger", ha defendido. "Si no mantenemos el flujo de financiación a Níger, ahora mismo suspendido, existe el riesgo de que los avances logrados con mucho esfuerzo se pierdan", ha manifestado. "Si no hay una solución para poder avanzar, la situación sólo se deteriorará", lo que podría llevar al país a "un círculo vicioso", ha dicho. CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA Por todo ello, ha incidido en la importancia de las "intervenciones a largo plazo" para "construir resiliencia e invertir en desarrollo, abordando las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria, la desnutrición y el hambre" y ha destacado los importantes progresos obtenidos hasta la fecha. "Estamos estabilizando a la población en sus zonas de origen, ofreciendo oportunidades alternativas y desarrollando su sustento", ha explicado, antes de destacar los esfuerzos para mejorar la situación de los recursos naturales, la productividad, el acceso a la escuela, la nutrición y los servicios básicos, así como a nivel de "cohesión social" entre las diferentes comunidades. Por ello, ha dicho que "es más necesario que nunca sostener las intervenciones de desarrollo". "Estamos logrando resultados y éxitos. No se construye resiliencia y desarrollo de un día para otro", ha recordado Gentile, que ha dicho que "durante los últimos años se han visto resultados muy alentadores" que permitirán que estas poblaciones "estén mejor preparadas" y "no necesiten ayuda humanitaria" si hay "un gran shock climático o financiero". "Es importante dar expectativas y esperanzas a estas personas para que tengan alternativas", ha señalado, si bien ha apuntado que "es necesario actuar al nivel de las necesidades" y obtener "una inversión adecuada para intervenir en estas comunidades", especialmente en las afectadas por la inseguridad y el cambio climático. En el marco de estos programas, el PMA ha logrado la restauración de más de 275.000 hectáreas de terrenos degradados desde 2014, incluidas 45.000 en 2023, con el objetivo de ayudar al país a revertir y adaptarse a los impactos a largo plazo del cambio climático, con el potencial de un secuestro de carbono a gran escala. "El 80% de la población depende de los recursos naturales para sus sustentos y, si no se apoya este sustento, si no se restauran estos recursos, estas personas no tendrán oportunidades", ha abundado Gentile, que ha argüido que "las comunidades tienen que estar en el centro de la aplicación de las intervenciones (...) para asegurar que los grupos vulnerables, mujeres y jóvenes, tienen voz y un papel claro". Por ello, ha apostado por "pasar rápido de la asistencia humanitaria a algo que sea más duradero, pasar rápidamente de lo humanitario al desarrollo" y ha destacado que "no hay una actividad mágica para abordar el problema". "El asunto se cómo se puede mantener lo que hacemos de forma más sostenible", ha zanjado.