El Parlamento libanés aprueba entre reproches los polémicos Presupuestos Generales para 2024

BEIRUT, June 14, 2023 -- The Lebanese parliament on Wednesday failed to elect a new president for the republic during its 12th session, plunging the country into further political uncertainty.

El Parlamento de Líbano ha aprobado a última hora de este pasado viernes los Presupuestos Generales del país desde 2024 entre una ola de reproches de más de una tercera parte de sus diputados a las numerosas enmiendas de las que ha sido objeto la iniciativa. Cerca de 40 de los 128 diputados de la cámara exigieron un turno de palabra para protestar contra el primer ministro en funciones del país, Nayib Mikati, al entender que se sustenta demasiado sobre los impuestos indirectos para rellenar las arcas públicas y que no aborda reformas sustanciales. Un informe conjunto presentado esta semana por la Asociación Libanesa de Contribuyentes denunciaba que los nuevos presupuestos "disminuyen significativamente el rol del Estado", no contemplan un necesario plan de recuperación para abordar la enorme deuda acumulada del país y perpetúan un sistema fiscal anticuado en el que resultarán favorecidos los grandes empresarios, según recoge el diario 'L' Orient le Jour'. La aprobación de los presupuestos sucede en un momento de extraordinaria emergencia económica en un país cuya moneda ha perdido desde 2019 el 95 por ciento de su valor y más del 80 por ciento de la población ha acabado bajo el umbral de la pobreza. Por contra, Mikati ha aplaudido la aprobación como principio de la "detención" del colapso financiero y el comienzo de una "recuperación seria" del país, según comentarios recogidos por el portal de noticias Naharnet, donde reconoció que "el presupuesto no es ideal en circunstancias normales, pero es un presupuesto que coincide con las circunstancias que atraviesa Líbano".