EEUU evalúa volver a imponer sanciones a Venezuela tras la inhabilitación de Machado

23/01/2024 January 23, 2024: Candidate Maria Corina Machado, leader of the Venezuelan opposition, at Plaza Belgica in Altamira, in Caracas, on January 23, 2024. POLITICA Europa Press/Contacto/Jimmy Villalta

El Departamento de Estado norteamericano ha advertido este sábado de que podría recuperar las sanciones impuestas a Venezuela en respuesta a la inhabilitación impuesta a la candidata presidencial opositora María Corina Machado. "La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la inhabilitación de María Corina Machado y Henrique Capriles socava la celebración de elecciones presidenciales competitivas", ha publicado el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. "En función de esta acción y de los ataques a la oposición y a la sociedad civil, Estados Unidos está revisando nuestra política de sanciones", ha explicado. El TSJ ha ratificado la inhabilitación durante 15 años de Machado, por lo que no podrá ocupar cargos públicos y por tanto no podrá presentarse a las elecciones presidenciales de 2024. Machado por su parte ha lamentado a través de la red social X, antes Twitter, que "el régimen ha decidido acabar con el Acuerdo de Barbados" con esta decisión, pero ha asegurado que "lo que no se acaba" es su "lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias". "Maduro y su sistema criminal han escogido el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas", ha denunciado la candidata opositora, advirtiendo que "eso no va a pasar". "Que nadie lo dude, esto es hasta el final", ha apostillado María Corina Machado a través de X.