Crónica del Emporio Armani Milán - Barça, 74-70

26/01/2024 Emporio Armani Milán - Barça. El Barça cedió (74-70) este viernes ante el Emporio Armani Milán en la jornada 23 de la Euroliga después de una mala primera parte y una segunda mejor pero insuficiente, sobre todo al no encontrar artilleros en ataque a pesar de pelear hasta el último segundo. DEPORTES FCB

El Barça cedió (74-70) este viernes ante el Emporio Armani Milán en la jornada 23 de la Euroliga después de una mala primera parte y una segunda mejor pero insuficiente, sobre todo al no encontrar artilleros en ataque a pesar de pelear hasta el último segundo. El conjunto azulgrana se complicó de lo lindo el partido por un nefasto primer tiempo donde se vio 20 abajo poco antes del descanso. El equipo de Roger Grimau apenas sobrevivió con el juego interior de Jan Vesley, quien terminó siendo el único arma culé (28 puntos), y Willy Hernangómez, pero no tuvo acierto exterior. Además, la defensa visitante estuvo lejos de frenar a un Milán que repitió en el segundo cuarto su buen hacer del primero para doblar la renta (47-28). El regreso tras lesión de Nicolás Laprovittola fue dosificado y sin ritmo, y Darío Brizuela no tuvo el protagonismo que venía luciendo al igual que Jabari Parker. A los de Messina, aún sin el ex del Barça Nikola Mirotic, les funcionó un poco de todo, con Alex Pythress, Nicolo Melli, Shavon Shields y un Shabazz Napier de menos a más, destacados. El paso por vestuarios sentó bien a los catalanes, subiendo la intensidad en defensa para entrar en el partido con los puntos de Vesley. No le entraron los triples, Milán no tuvo ese salvavidas tampoco pese a los que metieron McGruder y Shields, pero por dentro hizo mucho daño con el checo y la dirección de Jokubaitis. El Barça cambió las sensaciones y llegó con un 57-49 al último cuarto, pero siguió echando de menos a Laprovittola. El argentino no fue el único que falló y el reloj corría en contra de los suyos. El Milán vivió de las rentas y en el intercambio de golpes mantuvo su colchón, con los de Grimau de nuevo enredados en las decisiones arbitrales. El último cortocircuito costó caro, con la cuarta y quinta falta de 'Lapro' y una dificultad para anotar letal. Los de Ettore Messina, que se acercan al décimo puesto, demostraron que no son un equipo muy fiable y tuvieron que sudar al final. Aunque tarde, entraron los triples de Satoransky, Parker y Kalinic, y los de Grimau apretaron hasta la última posesión, pero no falló Shields en los últimos tiros libres. Así encajó el Barça su segunda derrota seguida en Euroliga, pese a lo cual conserva el segundo puesto en la clasificación, pero sin margen ante un tren cargado de vagones que busca afianzar los 'playoffs'. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: EMPORIO ARMANI MILÁN, 74 - BARÇA, 70. (47-28, al descanso). --EQUIPOS. EA7 EMPORIO ARMANI MILAN: Napier (9), Shields (23), Hall (8), Melli (5) y Poythress (10) --quinteto inicial--; Lo (-), Ricci (-), Flaccadori (2), Hines (-), McGruder (11), Voigtmann (6). BARÇA: Satoransky (6), Brizuela (2), Kalinic (9), Parker (11) y Vesely (28) --quinteto inicial--; Laprovittola (-), Hernangómez (10), Jokubaitis, Da Silva (-), Jakucionis (4), Parra (-). --PARCIALES: 23-12, 24-16, 10-21, 17-21. --ÁRBITROS: Difallah, Nedovic y Radojkovic. Eliminado por faltas Laprovittola. --PABELLÓN: Mediolanum Forum.