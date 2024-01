Canadá se une a EEUU y suspenderá su financiación a la UNRWA mientras dure la investigación a sus empleados

01/12/2023 December 1, 2023, Toronto, ON, Canada: Minister of International Development Ahmed Hussen delivers remarks at a fundraiser event, in Toronto on Friday, Dec. 1, 2023. POLITICA Europa Press/Contacto/Christopher Katsarov

El Gobierno de Canadá ha anunciado que, al igual que ha hecho Estados Unidos, va a suspender su financiación a la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) mientras dure la investigación a varios de sus empleados acusados de participar en el ataque de las milicias palestinas del pasado 7 de octubre contra Israel, que se saldó con 1.200 muertos aproximadamente y se convirtió en el detonante de la actual guerra entre el Ejército israelí y el movimiento islamista palestino Hamás. "Hoy, he hablado directamente con el Comisario General de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, para expresar la preocupación de Canadá sobre las alegaciones de que trabajadores de la agencia estuvieron implicados en el brutal ataque terrorista contra Israel el 7 de octubre de 2023. Canadá se está tomando estos informes muy seriamente y está trabajando con la UNRWA y otros donantes en este tema", ha escrito el ministro de Desarrollo Internacional de Canadá, Ahmed Hussen, en un comunicado compartido en su cuenta de la red social X, antes Twitter. "Canadá da la bienvenida a la orden del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, de que la UNRWA investigue estas alegaciones tan serias", ha relatado el funcionario y ha añadido que "Canadá ha pausado de forma temporal cualquier financiación adicional a la UNRWA mientras realice la investigación de estas alegaciones". "Si las alegaciones resultan ser reales, Canadá espera que la UNRWA tome acciones immediantas contra los que se determine que estuvieron invoulcrados en el ataque terrorista de Hamás", ha agregado. No obstante, las autoridades del país norteamericano han matizado que, "mientras la UNRWA lleva a cabo la investigación, Canadá no va a reducir la ayuda al pueblo de Gaza". Canadá sigue estando profundamente preocupada por la crisis humanitaria en Gaza y continúa pidiendo un paso rápido, sostenido y sin obstáculos de la ayuda esencial para que pueda llegar a quienes la necesitan. Urgimos a todas las partes que defiendan la ley humanitaria internacional", ha zanjado el ministro.