Bárbara Rey y Sofía Cristo explotan tras el presunto altercado de la vedette en un bingo

08/12/2023 Barbara Rey y Sofía Cristo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Una semana después de estallar contra los que han puesto en duda que Bárbara Rey sufre una depresión tras la demoledora entrevista de su hijo Ángel Cristo Jr, Sofía Cristo ha vuelto a explotar públicamente en defensa de su madre. Este jueves 'TardeAR' emitía unas imágenes de la vedette en el bingo en Marbella y, al margen de lo sorprendente que resulta verla de nuevo en dicho lugar después de confesar su adicción al juego y asegurar que ya la había superado, el programa emitía las declaraciones de un testigo que afirmaba que Bárbara habría protagonizado un altercado al grito de "sois unos sinvergüenzas, unos delincuentes" tras haber jugado en cartones una importante cantidad de dinero. Una información que Sofía ha negado molesta en 'Espejo público', dejando claro que su madre no tuvo ningún problema en el Bingo y que no fue expulsada como se ha dicho. Sin embargo, sí ha reconocido que la vedette habría recaído en su ludopatía: "Mi madre está en un proceso terapéutico bastante complicado, y si su vía de escape en un momento dado es irse allí sabiendo sus antecedentes con el juego, creo que es una alarma que quiere decir que ahora mismo no está bien. Está con depresión y es un desahogo para ella" ha admitido. Una preocupación por su progenitora, con la que habla todos los días y a la que intenta apoyar en todo momento, que le está pasando factura a Sofía. "Me preocupa tener que estar viniendo todas las semanas a trabajar y estar haciendo de portavoz de mi familia porque me está empezando a causar un problema psicológico. Mi madre tiene que hacer su vida pero por mucho que me preocupe no puedo hacerme responsable de casa paso que da mi madre. Yo tengo mucha carga encima" ha explicado, revelando que se está planteando "apartarse un poco" porque "no quiero ser Sofía la hija de que viene a hablar de su familia todas las semanas". "Entiendo que es noticia que mi madre vaya al bingo, aunque una adicción es una enfermedad con tendencia a recaer. Me hago responsable y doy la cara, pero quiero marcar unos límites por mi salud mental, porque esto está siendo demasiado continuo y me hace sufrir, lo estoy pasando mal" ha explicado cabizbaja. Ha sido al ver a su hija abatida cuando Bárbara ha entrado en el programa en directo y, muy enfadada, ha estallado por todo lo que se ha dicho sobre su visita al Bingo en las últimas horas: "No tiene ninguna importancia que yo vaya un rato al bingo a distraerme, y no creo que sea tema de comentar en ninguna televisión". "Es mentira que yo vaya todos los días al bingo y es completamente falso que yo he tenido un altercado" ha sentenciado.