Von der Leyen denuncia en el día de la Memoria del Holocausto el brote de antisemitismo tras ataques de Hamás

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha señalado este viernes que Europa vive un brote de antisemitismo tras el ataque sin precedentes lanzado por Hamás el pasado 7 de octubre, subrayando la importancia de recordar el Holocausto en un momento en el que la comunidad judía vive intimidada y acosada. En una declaración con motivo del día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que se celebra este sábado, la presidenta comunitaria ha asegurado que tras los graves ataques de Hamás contra Israel la conmemoración del Holocausto "ha adquirido un nuevo significado". "Los judíos europeos vuelven a vivir angustiados: ningún padre debería tener miedo de enviar a su hijo a la escuela. Los judíos están siendo intimidados, acosados y atacados en la calle, en la escuela y en la universidad. Las sinagogas han sido objeto de actos de vandalismo. Los cementerios judíos han sido profanados", ha denunciado. Von der Leyen ha asegurado que el brote de antisemitismo que vive Europa "recuerda el periodo más oscuro de nuestra historia". Sin embargo, ha defendido que ahora Europa está "hombro con hombro con las comunidades judías y no hay lugar para el odio antisemita". Es por todo ello que la líder del Ejecutivo europeo ha defendido promover la vida judía y permitir que "florezca en público" como estrategia para luchar contra el antisemitismo. "No podemos aceptar que los judíos oculten su identidad", ha recalcado. Frente a la desaparición de los supervivientes del Holocausto, la conservadora alemana ha pedido dar con nuevas formas de conmemoración y aplicar nuevos métodos de enseñanza, haciendo hincapié en los lugares de recuerdo. "Deben conservarse y utilizarse con fines educativos y conmemorativos. Debemos recordar cómo empezó todo: el antisemitismo y el odio condujeron a la Shoá", ha apuntado. LOS JUDÍOS "SIGUEN SUFRIENDO INTOLERANCIA" Por otro lado, el Alto Representante de la Unión Europea para la política exterior, Josep Borrell, se ha pronunciado en los mismos términos que la presidenta del Ejecutivo comunitario y ha advertido de que "el odio irracional hacia los judíos" que condujo al Holocausto "no ha desaparecido". "Todavía somos testigos de intentos de reescribir la historia de formas de negación, trivialización o distorsión de los hechos del Holocausto, que también abarcan su instrumentalización. Los judíos y otras personas y comunidades de todo el mundo siguen sufriendo intolerancia, prejuicios, violencia y discriminación", ha señalado. En un comunicado publicado por su servicio de prensa, Borrell ha incidido en la importancia de "reafirmar la importancia de la paz, la tolerancia y la convivencia", y ha recalcado que la Unión Europea está comprometida a combatir "el antisemitismo y el odio en todas sus formas" a la par que promueve la libertad de religión y creencias. "La única manera de prevenir atrocidades futuras es garantizar que las atrocidades pasadas y sus víctimas nunca sean olvidadas (...) La comunidad internacional debe trabajar unida para hacer del 'nunca más' una realidad en todas partes", ha remachado el máximo representante de la diplomacia europea.