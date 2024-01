Viernes, 26 de enero de 2024 (22:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Israel asedia hospitales en el sur de Gaza mientras la CIJ ordena evitar genocidio de palestinos

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí agudizó su ofensiva contra el grupo islamista Hamás en el sur de la Franja de Gaza este viernes, con operaciones militares en los abarrotados hospitales de la zona, al tiempo que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Israel impedir un genocidio palestino y permitir la entrada de más ayuda al devastado enclave. La guerra cumplió su jornada 112 mientras el número de víctimas en Gaza aumentó a 26.083 palestinos muertos y 64.487 heridos, la mayoría niños y mujeres. En tanto, las tropas israelíes tuvieron una nueva baja, sumando 220 los soldados muertos desde que iniciaron la incursión terrestre, a finales de octubre.

ISRAEL PALESTINA

Guterres subraya que las decisiones de la CIJ son vinculantes para todas las partes

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, recordó este viernes que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "son vinculantes", en un comunicado emitido por su portavoz tras el fallo emitido hoy en el que instó a Israel a evitar un genocidio. El comunicado se limita a tomar nota, en algunos casos "con énfasis", de los distintos apartados de la orden emitida por la CIJ, y concluye diciendo que "confía en que todas las partes cumplan debidamente con la orden de la Corte".

ISRAEL PALESTINA

EE.UU. suspende la financiación para la UNRWA por sus supuestos vínculos con Hamás

Washington (EFE).- Estados Unidos anunció este viernes la suspensión temporal de la financiación para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) por las acusaciones de que varios miembros de su personal participaron presuntamente en los ataques del brazo armado de Hamás contra Israel del 7 de octubre. "Estados Unidos está extremadamente preocupado por las acusaciones de que doce empleados de la UNRWA podrían haber estado involucrados en el ataque terrorista de Hamás contra Israel", afirmó el Departamento de Estado en un comunicado.

COLOMBIA ARGENTINA

Colombia llama a consultas a embajador en Argentina por declaraciones de Milei sobre Petro

Bogotá (EFE).- El Gobierno colombiano llamó a consultas a su embajador en Argentina, Camilo Romero, después de que el presidente de ese país, Javier Milei, asegurara que el mandatario colombiano "es un comunista asesino que está hundiendo" al país. La Cancillería detalló en un comunicado que esas declaraciones, hechas en una entrevista con CNN, "desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, entendimiento y cooperación que históricamente han unido a Colombia y Argentina" y que por eso "llama de manera inmediata a consultas al embajador Camilo Romero".

ARGENTINA PAPA

Javier Milei será recibido por el papa Francisco el 12 de febrero

Buenos Aires (EFE).- El presidente de Argentina, Javier Milei, será recibido por el papa Francisco el 12 de febrero próximo, en el marco de una gira internacional que lo llevará a Israel e Italia, según confirmaron este viernes a EFE fuentes oficiales. El día anterior, 11 de febrero, tendrá lugar en el Vaticano la ceremonia de canonización de la beata María Antonia de Paz y Figueroa, conocida popularmente como 'Mama Antula', a la que el mandatario tiene "intención" de asistir, según había afirmado semanas atrás la canciller argentina, Diana Mondino.

VENEZUELA ELECCIONES

Supremo de Venezuela ratifica impedimento de Henrique Capriles para ocupar cargos públicos

Caracas (EFE).- El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ratificó este viernes que el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles continúa inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta el año 2032, lo que le impide competir en elecciones. Mediante una sentencia de la Sala Político-Administrativa del TSJ, que fue leída por el canal estatal VTV, el Supremo explicó que la solicitud de revisión presentada por el exgobernador opositor "no cumple con los requerimientos establecidos" en el acuerdo firmado entre el Gobierno y la oposición para el estudio de estos casos.

UE MERCOSUR

Francia da otro portazo al pacto UE-Mercosur para aplacar la protesta de los agricultores

París (EFE).- El primer ministro francés, Gabriel Attal, refrendó este viernes la oposición de su país al acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur como una manera de calmar la revuelta de los agricultores franceses, que bloquea numerosas carreteras y autopistas descontentos con sus condiciones de vida. "Como ya anunció el presidente de la República (Emmanuel Macron), Francia se opone a la firma del tratado del Mercosur. Lo digo alto y claro", dijo Attal ante un grupo de agricultores en una explotación ganadera en el departamento de Alto Garona (sur de Francia).

EEUU PENA DE MUERTE

La ONU condena la ejecución con gas nitrógeno en EE.UU. y la equipara con la tortura

Ginebra (EFE).- El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, condenó este viernes que Estados Unidos haya consumado la ejecución por asfixia con gas nitrógeno del reo Kenneth Smith en Alabama, y dijo que es un método que puede equiparse a una tortura y a un trato degradante. Ambas figuras están prohibidas en el derecho internacional, concretamente en la Convención contra la Tortura, de la que Estados Unidos es firmante y reconoce, recordó el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

UCRANIA GUERRA

Ucrania admite que pudo haber derribado el avión ruso pero no acepta toda la responsabilidad

Kiev/Moscú (EFE).- Ucrania admitió la posibilidad de que el avión ruso de transporte militar Il-76 derribado el miércoles transportara prisioneros de guerra ucranianos, pero sigue sin aceptar toda la responsabilidad por el siniestro, en el que murieron los 74 ocupantes del aparato y que Moscú ha aprovechado para acusar a Kiev de terrorismo en territorio ruso. El presidente ruso, Vladímir Putin, atribuye a Ucrania el derribo pero afirma desconocer si se trató de un ataque intencionado o un error de los militares ucranianos.

RUSIA OTAN

Rusia dice que las maniobras de la OTAN pueden tener consecuencias "trágicas" para Europa

Moscú (EFE).- El Ministerio de Exteriores de Rusia afirmó que las maniobras Steadfast Defender, organizadas por la OTAN y consideradas sus mayores ejercicios militares de las últimas décadas, pueden tener unas consecuencias "trágicas" para Europa. Alrededor de 90.000 soldados de la OTAN y Suecia participan hasta mayo en el mayor ejercicio militar de la Alianza Atlántica en Europa en décadas. La portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, afirmó que el ejercicio "aumenta el riesgo de incidentes militares".

PAPA LGTBI

El papa dice que "no se bendice la unión homosexual" sino simplemente a las personas

Ciudad del Vaticano (EFE).- El papa Francisco dijo que "no se bendice la unión, sino simplemente a las personas que juntas lo han solicitado", en relación con la reciente aprobación de la bendición a las parejas homosexuales o en situación de irregularidad para la Iglesia. El papa reafirmó este concepto sobre la declaración 'Fiducia supplicans', que autoriza la bendición de parejas homosexuales o divorciados vueltos a casar, al recibir hoy a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe cuyo responsable, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, fue el redactor del documento.

FESTIVAL SUNDANCE

El filme estadounidense 'In the Summers' y la mexicana 'Sujo' triunfan en Sundance

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene (EFE).- La película estadounidense 'In the Summers', de la colombo-estadounidense Alessandra Lacorazza, y la mexicana 'Sujo', de Fernanda Valadez y Astrid Rondero, recibieron este viernes el gran premio del jurado en la sección de drama estadounidense y drama internacional, respectivamente, del Festival de Sundance. Los premios equivalentes para la selección documental fueron otorgados a 'A New Kind of Wilderness', de Silje Evensmo Jacobsen, en el apartado internacional, y a 'Porcelain War', de Brendan Bellomo y Slava Leontyev, en la sección estadounidense. EFE

