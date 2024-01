VÍDEO: Michel retira su candidatura a las europeas y agotará su mandato como presidente del Consejo Europeo

08/01/2024 BRUSSELS, Jan. 8, 2024 -- This file photo taken on Dec. 15, 2023 shows European Council President Charles Michel speaking at a press conference during the European Council meeting in Brussels, Belgium. European Council President Charles Michel has informed Belgian media of his decision to run for the election of the Member of European Parliament (MEP) in June, leading to his early departure from the Council presidency in July. POLITICA Europa Press/Contacto/Zhao Dingzhe

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado este viernes su decisión de retirarse como candidato de Movimiento Reformista Belga (MR) a las elecciones del Parlamento Europeo del próximo junio y agotar su mandato al frente de la institución europea, en respuesta a las fuertes críticas recibidas desde distintos sectores por la situación de interinidad en que quedaría el Consejo tras su salida prematura. "No quiero que esta decisión nos distraiga de nuestra misión ni socave esta institución y nuestro proyecto europeo, tampoco que se utilice indebidamente para dividir al Consejo Europeo", ha declarado en un comunicado que ha compartido en sus redes sociales, donde lamenta que su candidatura había provocado "una acalorada controversia mediática". Según ha relatado Michel, él mismo había previsto ya que sus aspiraciones a eurodiputado generarían polémica, pero subestimó "la magnitud y radicalidad de algunas reacciones negativas, no dentro del Consejo Europeo, sino fuera de él", una situación que ha lamentado. "Acepto la legitimidad de cualquier crítica y cualquier argumento intelectual. Por supuesto, cualquier situación tiene varios puntos de vista posibles, pero los ataques personales se están apoderando cada vez más del discurso democrático objetivo", ha recalcado el ex primer ministro belga. En este contexto, Michel ha reconocido que la situación generada le hace replantearse a todos los niveles, incluido por el impacto que provoca en su ámbito personal, el "compromiso electoral" al que, dice, ha dedicado su vida "durante los últimos 30 años". "Por estas razones, y para mantener el foco en mi misión, no seré candidato en las elecciones europeas. Dedicaré todos mis esfuerzos en mis responsabilidades actuales con firme determinación hasta el final. Siempre seré un ferviente defensor de una Europa democrática, fuerte, unida y dueña de su destino", ha zanjado un Michel que añade que al final de su mandato se tomará "un tiempo para reflexionar". En caso de que Michel hubiera conseguido un escaño en el Parlamento Europeo en las elecciones de este verano, el ex primer ministro belga debería abandonar la presidencia del Consejo Europeo, que asumió en 2019, meses antes de agotar su mandato en noviembre de este mismo año. Aunque desde su equipo defendió que no existían impedimentos legales y que el relevo sólo obligaría al sucesor a tener un inicio temprano, otras voces vieron un riesgo en que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, tomará provisionalmente las riendas de la institución, en tanto que ostentaría la presidencia de turno del Consejo de la UE mientras se decidía el reemplazo de Michel. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/836971/1/michel-retira-candidatura-europeas-agotara-mandato-presidente-consejo TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06