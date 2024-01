Stoltenberg apunta a finales de febrero para la ratificación de Hungría al ingreso de Suecia en la OTAN

10/11/2023 November 10, 2023, Berlin, Berlin, Deutschland: Jens Stoltenberg beim Pressestatement nach seinem Arbeitsgespräch mit Boris Pistorius im Bundesministerium der Verteidigung. Berlin, 10.11.2023 POLITICA Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha señalado este viernes su confianza en que Hungría ratifique el ingreso de Suecia en la OTAN a finales de febrero, cuando se retome la actividad parlamentaria en Budapest, permitiendo así su entrada en el bloque militar. En rueda de prensa desde los cuarteles generales aliados junto al primer ministro de Montenegro, Milojko Spajic, el jefe político de la OTAN ha explicado que de su llamada el pasado miércoles con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quedo claro su apoyo a la adhesión de Suecia, apuntando que el Parlamento húngaro volverá a reunirse a finales de febrero. Para entonces espera Stoltenberg que pueda finalizar el trámite parlamentario para ratificar la entrada de Suecia en la alianza militar. "El mensaje que he recibido de Budapest es que el Parlamento volverá a reunirse a finales de febrero, así que tenemos que esperar. Pero tengo absoluta confianza y cuento con Hungría en que la ratificación de Suecia se hará en cuanto el Parlamento se reúna a finales de febrero", ha señalado. En este sentido, el ex primer ministro noruego ha explicado que Orbán le transmitió "claramente el apoyo a la adhesión de Suecia a la OTAN". "Ha dejado claro que el Parlamento se ocupará de ello en cuanto se reúna", ha ahondado. En el marco de la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, el próximo 1 de febrero, se espera que Orbán y su homólogo sueco, Ulf Kristersson, negocien en Bruselas la cuestión tras reconocer Estocolmo que "intensificar el diálogo" puede acelerar el proceso en Budapest, el último para la entrada de Suecia en la OTAN. Igualmente, Stoltenberg ha celebrado la ratificación de Turquía, hasta ahora principal obstáculo al ingreso del país escandinavo en la OTAN, después de la firma del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a la decisión tomada el día anterior por el Parlamento turco. "Acojo con satisfacción la decisión de la Gran Asamblea Nacional turca de ratificar y también que el presidente Erdogan poco después de la decisión, en realidad anoche, diera su firma", ha declarado. Tanto Suecia como Finlandia solicitaron la adhesión a la Alianza en mayo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de ese mismo año. Finlandia logró unirse a la OTAN en abril de 2023, pero la adhesión de Suecia no se ha completado, si bien este mismo martes, el Parlamento de Turquía --el otro país de la Alianza que quedaba por ratificar el proceso-- ha dado el visto bueno a la adhesión. Ankara ha dilatado la aprobación de la entrada de Suecia en la OTAN durante 20 meses, tras alegar preocupaciones de seguridad y acusar a Estocolmo de no combatir a supuestos miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). Las condiciones turcas para entrar en la OTAN han obligado a realizar una reforma constitucional en Suecia y a introducir reformas legislativas para redoblar la lucha contra el terrorismo.