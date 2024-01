Silvia Calzón, nueva directora general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte

28/07/2023 La secretaria de Estado en funciones de Sanidad, Silvia Calzón, durante la Reunión Informal de los ministros de Sanidad de la UE, en el auditorio Alfredo Kraus, a 28 de julio de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, Islas Canarias (España). El encuentro, organizado por la Presidencia española de la UE y que reúne en la capital de Gran Canaria a 34 delegaciones ministeriales europeas, pone el foco en la salud mental, que afecta en la UE a unos 84 millones de personas, para avanzar en una atención sanitaria de calidad y en políticas de prevención temprana en los colectivos más vulnerables. El acto ocurre con motivo de la Presidencia española del Consejo de la UE. DEPORTES Europa Press

Silvia Calzón se ha convertido este viernes en la nueva directora general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), puesto en el que sustituye a José Luis Terreros, según confirmó el organismo. El Consejo Rector de la CELAD aprobó en su reunión de este viernes el nombramiento de la sevillana, médica especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, y que ya fue secretaria de Estado de Sanidad entre agosto de 2020 y noviembre de 2023, periodo en el que gestionó los peores momentos de la pandemia y la coordinación de la campaña de vacunación. Calzón fue nombrada a propuesta del presidente del Consejo Rector de la CELAD y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, quien puso en valor "su formación académica, su trayectoria profesional y la capacidad de gestión demostrada como alto cargo", indicó la comisión en nota de prensa. Doctora por la Universidad de Granada, dentro del Programa Oficial de Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales, la nueva principal responsable de la CELAD completó su formación académica con un Máster en Salud Pública y Gestión Sanitaria (Universidad de Granada-Escuela Andaluza de Salud Pública), un Máster en Economía de la Salud y el Medicamento (Universitat Pompeu Fabra) y un Diploma de Especialización en Género y Salud (Universidad de Granada-Escuela Andaluzade Salud Pública). La nueva directora de la CELAD ha desarrollado su labor investigadora principalmente vinculada al estudio de las desigualdades sociales en salud, participando en distintos proyectos de investigación. Es Epidemióloga de Atención Primaria, con plaza de personal estatutario fijo en el Distrito Sanitario Sevilla (Servicio Andaluz de Salud). En el campo de la gestión sanitaria, ha desempeñado el puesto de Gerente de las Áreas de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba y Sur de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud. Calzón llega para ocupar el cargo que anteriormente ocupaba José Luis Terreros que según indicaron el jueves fuentes de la CELAD a Europa Press sería cesado este viernes por el Consejo Rector del organismo a causa del "daño reputacional" provocado al deporte español por los presuntos positivos de deportistas no sancionados y fallos en el sistema de control que denunció José Manuel Rodríguez Uribes. El cese de Terreros se produce después de que a principios de este enero el diario digital 'Relevo' publicara que la CELAD habría pagado con fondos públicos controles irregulares durante cinco años, lo que habría provocado que no se sancionasen positivos. Por ello, el CSD pidió la dimisión de José Luis Terreros por estas presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y mala praxis en controles antidopaje, incluyendo posibles ocultaciones de casos positivos en atletas españoles. Uribes solicitó el cese ante "el cariz" de los acontecimientos y del "daño reputacional" al que se exponía el deporte español y sus secuelas en el sistema de control de la CELAD. Por contra, dicho organismo respondió tildando de "meras conjeturas interesadas y tendenciosas" las informaciones y aseguró no tener constancia de que la AMA le hubiera abierto una investigación.