Sánchez Flores: "Hemos perdido en un día en el que estábamos velando a los aficionados fallecidos"

El entrenador del Sevilla FC, Quique Sánchez Flores, prefirió no hacer declaraciones tras su eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey, habiendo perdido por 1-0 contra el Atlético de Madrid "en un día en el que estábamos velando" a los tres aficionados sevillistas fallecidos este jueves a causa un accidente de tráfico. "Ya le he dicho antes a vuestros compañeros de Movistar que no tenía muchas ganas de compartir comentarios que tengan que ver con el fútbol. Estamos tremendamente tristes por el fallecimento de los tres aficionados del Sevilla", respondió Sánchez Flores a la primera pregunta en la sala de prensa del Cívitas Metropolitano. "Yo he venido a rueda de prensa para dar el pésame por parte del cuerpo técnico y los dirigentes. Hoy hemos perdido en un día en el que estábamos velando a estas pesonas. Lo lamentamos, pero no tengo ninguna gana de hacer análisis del partido. Solo decirle a la afición que lo hemos competido y que hemos estado cerca del objetivo", concluyó.