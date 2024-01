Ronaldo ve a Pezzolano como "el entrenador del futuro" y dice que el Valladolid será viable aunque no ascienda

26/01/2024 Ronaldo Nazario, durante una entrevista en la Cadena SER. DEPORTES CADENA SER

El presidente del Consejo de Administración del Real Valladolid, Ronaldo Nazario, ha aseverado que ve al técnico uruguayo del equipo, Paulo Pezzolano, como "el entrenador del futuro" y que está "muy pero que muy contento" con él, al tiempo que ha afirmado que el club "está preparado para todo" aunque no culmine su objetivo de ascender a LaLiga EA Sports. El directivo y exjugador de fútbol ha realizado estas declaraciones, recogidas por Europa Press, durante una entrevista en el tramo de información deportiva local de la Cadena SER en Valladolid. El presidente blanquivioleta ha defendido a Paulo Pezzolano, al que ha definido como "un tío espectacular, trabajador y humilde", y a quien ve como la persona "idónea" para dirigir a la plantilla, porque entiende que "saca lo mejor de los jugadores en los entrenamientos, en los partidos y en la gestión del vestuario", en definitiva, en "el día a día", algo que considera "muy importante" en un club de fútbol. Asimismo, el directivo ha manifestado su "total confianza en la plantilla" porque también en ese "día a día" ve "cómo conviven, cómo entrenan y lo comprometidos que están" y aunque ha reconocido que el equipo "no está en una buena racha" actualmente ha recordado que al principio de la temporada ya se recuperó "muy bien" de una situación similar tras varias derrotas consecutivas. "HUBO UNA ACCIÓN DE XENOFOBIA" Ante las críticas de una parte de la afición en algunos partidos en el José Zorrilla, Ronaldo ha asumido que hay "una parte" que no confía en el trabajo de la directiva. "Entiendo que si no les gusta te piten, esto todo es aceptable en el fútbol. Pero otra cosa es la xenofobia, la xenofobia es inaceptable", ha lamentado. Así, ha mencionado un partido en el estadio en el que considera que hubo "una acción de un pequeño grupo con gritos de xenofobia", algo que cree que "en el mundo de hoy" no se puede "cruzar los brazos y aceptar", de modo que ha pedido a la afición que tenga "mucho más respeto" e incluso ha planteado un "pacto" para crear en el José Zorrilla "un ambiente brutal" en el que los rivales sepan que "va a ser un partido duro" y "tiemblen" por jugar en el campo blanquivioleta. Con ello, y con un club "humilde, de personas muy capacitadas", cree que se puede conseguir "el mejor objetivo" que sería ascender a la máxima categoría del fútbol, "que es donde tiene que estar el Real Valladolid". Eso sí, cree que "no hay motivo para preocuparse" en el caso de que este año no se logre el ascenso a la LaLiga EA Sports, ya que a diferencia de lo que considera que ocurría antes, la entidad cuenta ya con una estructura estable en sus departamentos y ha crecido "mucho" en estos cinco años. "El club está preparado para todo", ha enfatizado Ronaldo, que ha precisado que el Real Valladolid "no tiene ningún peligro de quiebra", después de haber reducido la deuda a "un millón de euros" que tiene aplazados, ya que cuando él llegó al cargo ascendía a entre 25 y 30 millones de euros. Por ello, ha defendido que está orgulloso de esa labor. VENDRÁ "UN JUGADOR MÁS" En pleno periodo de fichajes invernal, Ronaldo ha apuntado que el club "va a intentar que venga un jugador más", después de la incorporación de dos fichajes en las últimas semanas y tras la salida de los brasileños John y Gustavo Henrique y la ruptura de la cesión de Joni Montiel. Así, explica que la entidad tiene "controlado el mercado" y sabe lo que necesita y lo que puede hacer, pero tiene que respetar "absolutamente" la "responsabilidad fiscal". En este sentido, Ronaldo ha señalado que el Real Valladolid lleva dos años con "muchas inversiones" y este año no puede superar el límite que le corresponde.