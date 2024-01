Primeras imágenes de Iñaki Urdangarín, inseparable de Ainhoa Armentia, tras su divorcio de la infanta Cristina

02/03/2023 Iñaki Urdangaríny Ainhoa Armentia hacen deporte juntos. Tras meses de rumores y especulaciones, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín son oficialmente dos personas solteras de nuevo. La revista ¡Hola! es quien ha confirmado que dos años después de su separación a raíz de la publicación de unas imágenes del vitoriano de la mano de Ainhoa Armentia, los ex duques de Palma ya han firmado el divorcio. Un acuerdo que han llevado en secreto y que rubricaron ante notario en Barcelona a finales de 2023 o en los primeros días de 2024. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Tras meses de rumores y especulaciones, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín son oficialmente dos personas solteras de nuevo. La revista ¡Hola! es quien ha confirmado que dos años después de su separación a raíz de la publicación de unas imágenes del vitoriano de la mano de Ainhoa Armentia, los ex duques de Palma ya han firmado el divorcio. Un acuerdo que han llevado en secreto y que rubricaron ante notario en Barcelona a finales de 2023 o en los primeros días de 2024. Respetando los tiempos, es ahora cuando Iñaki ha dado un paso más en su relación con su novia, con la que acaba de celebrar su segundo aniversario de amor y con la que se ha ido a vivir en Vitoria. El excuñado de Felipe VI comienza una nueva e ilusionante etapa de su vida en un piso alquilado con Ainhoa en la misma urbanización en la que reside su madre, Claire Liebaert. La pareja, que mantiene un noviazgo tan consolidado que ya suenan campanas de boda una vez que Iñaki ha firmado el divorcio con la infanta Cristina, se ha vuelto inseparable y está disfrutando como nunca de sus primeros días de convivencia. Y mientras ultiman los preparativos de su nuevo nido de amor -habrían sido vistos comprando enseres para su casa en los últimos días- se han dejado ver compartiendo su pasión por el deporte. De lo más compenetrados, Urdangarín y Ainhoa han desafiado las bajas temperaturas de Vitoria haciendo footing por las calles de Vitoria. Al mismo ritmo, y presumiendo de sus figuras atléticas con looks deportivos -ella con mallas, sudadera rosa y gorra, y él con gorro de lana- la pareja regresaba a su nueva casa a la carrera en las que son sus primeras imágenes desde que el ex duque de Palma es un hombre divorciado.