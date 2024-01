Previa del UD Las Palmas - Real Madrid

El Real Madrid visita este sábado a la UD Las Palmas en el duelo correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports 2023-2024, en el que los merengues buscan meter presión al líder Girona y colocarse en lo más alto de la tabla, con la sensible baja del sancionado Jude Bellingham para afrontar un examen exigente ante una de las revelaciones del campeonato, muy fuerte en su estadio y con el sueño de ser candidato a Europa. El Estadio de Gran Canaria acoge este sábado (16.15) un encuentro vital para blancos y amarillos. Para los de Ancelotti, por el deber de no perder comba en su carrera junto al Girona por el liderato. Mientras que los locales pueden soñar con Europa si se hacen con los tres puntos ante el Real Madrid, algo que no ocurre desde 2001, para confirmarse como una de las sorpresas de LaLiga en su vuelta a 'Primera'. Los pupilos de Carlo Ancelotti, segundos a un punto del conjunto gironí y con un partido menos, deben tener presente que un triunfo les aúpa a lo más alto. Y es que no pueden aflojar ni relajarse después de lograr una sufrida victoria, no sin polémica arbitral, en el descuento ante el colista Almería en el Santiago Bernabéu (3-2). El triunfo al amparo del feudo madridista permitió a los merengues olvidar la dura eliminación en cuartos de Copa del Rey a manos del Atlético de Madrid (4-2), en un Metropolitano que se le atraganta este curso -ahí han sido sus dos únicas derrotas del curso-. No obstante, en Liga, el Real Madrid suma seis partidos sin perder (4V y 2E), para mantener la ventaja de siete -al Atlético- y diez -al Barça- sobre los teóricos candidatos al título, aunque es el Girona el actual máximo rival por el título. Con algo más de sufrimiento en los últimos partidos, los merengues necesitan reencontarse con la versión defensiva con la que terminaron 2023. Desde el inicio de la temporada hasta final de año, los madridistas encajaron 18 goles en 24 partidos, con 0,75 tantos por partido. Y en lo que va de 2024, en 6 encuentros ya han tenido que recoger el balón de sus redes en 9 ocasiones, lo que supone 1,5 dianas por duelo. Y este apartado será clave esta sábado, cuando se vean las caras los dos equipos menos goleados en Liga -13 el Real Madrid y 17 Las Palmas-. Así, las áreas serán el secreto del devenir del partido, en un Real Madrid que no contará con su máximo goleador, Jude Bellingham, por sanción, por lo que deberá buscar un 'plan b' para no ver como su rendimiento cae. El recambio del inglés, según el propio Ancelotti, será el extremo Brahim Díaz, con la opción de que Joselu aparezca como 'nueve'. Vinícius Júnior y Rodrygo Goes tampoco se perderá la cita, mientras en el centro del campo Camavinga, Tchouameni, Kroos y Modric se disputarán dos puestos para acompañar a Fede Valverde. En defensa, ninguna duda por las bajas, con una línea de cuatro formada por Carvajal, Rüdiger, Nacho y Mendy. El preparador italiano avanzó que Andriy Lunin será el portero titular. Los merengues intentarán neutralizar el fútbol alegre y vertical de Las Palmas, que están completando su mejor temporada en Primera División desde hace más de 40 años. García Pimienta ha logrado dar al talento insular el compromiso necesario para competir en la máxima categoría. Los canarios son octavos con 31 puntos, a solo cuatro de los puestos europeos, accesibles si vencen a los madridistas y enlazan por primera vez este curso tres victorias seguidas en Liga. Las dos últimas victorias de Las Palmas, ante Villarreal (3-0) y Rayo Vallecano (0-2), fueron con la portería a cero, gracias a Álvaro Valles, el mejor portero de LaLiga en porcentaje de LaLiga (84,3%, el tercero de las cinco 'grandes' ligas). Esto y un acierto sensacional de cara a gol han permitido, al menos virtualmente, alcanzar la permanencia. Además, tendrán el aliento de su público, en un Estadio de Gran Canaria en el que solo han ganado el FC Barcelona (1-2) y Rayo Vallecano (0-1). Pero, desde noviembre, el conjunto insular ha celebrado 3 victorias, un empate y solo una derrota en casa. La UD Las Palmas presenta las bajas del sancionado Julián Araujo y de los lesionados Lemos y Curbelo, además de Coco y Mfulu, en la Copa África. Así, no se espera una revolución en el once, con la posibilidad de que Loiodice o Marvin puedan entrar sustituyendo a Perrone y Munir. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES: UD LAS PALMAS: Valles; Suárez, Herzog, Mármol, Cardona; Javi Muñoz, Perrone, Kirian; Sandro, Munir y Moleiro. REAL MADRID: Lunin; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Brahim, Rodrygo y Vinícius. --ÁRBITRO: Soto Grado (C. Riojano). --ESTADIO: Estadio de Gran Canaria. --HORA: 16.15/Movistar LaLiga.