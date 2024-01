Mari Ángeles Grajal reacciona a las declaraciones de Juan Morilla

25/01/2024 MARI ÁNGELES GRAJAL EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

El fin de semana pasado Écija homenajeaba por todo lo alto a Jaime Ostos inaugurando una glorieta y un monumento con su nombre. Un acto al que no faltaron su viuda, Mari Ángeles Grajal, su hijo Jacobo y su hija Gabriela Ostos... pero lo cierto es que el evento no estuvo exento de polémicas ya que el reencuentro de todos ha dado mucho que hablar. Además, días más tarde conocíamos las declaraciones de Juan Morilla, el hijo del mozo de espadas de Jaime Ostos, quien aseguraba que el maestro se murió enamorado de Consuelo Alcalá y no de Mari Ángeles, algo que ha llamado especialmente la atención y que sitúa de nuevo a la doctora en la palestra mediática. Europa Press ha podido preguntarle en exclusiva a la viuda del torero y, cansada de todo lo que se está diciendo de ella estas semanas, ha guardado silencio ante las declaraciones de Morilla... y es que ni siquiera ha reaccionado cuando le comunicábamos que se ha dicho que Ostos y Consuelo mantenían conversaciones a escondidas. Grajal ha preferido morderse el labio y no ha podido evitar una pequeña sonrisa cuando le preguntábamos por todas estas afirmaciones que se producen en un momento en el que tanto ella como su hija son plena actualidad por el desencuentro que han protagonizado con los hijos del torero tras el reparto de la herencia.