Los Cabos e Iberojet retoman el vuelo directo que unirá Madrid con el destino exclusivo mexicano

Los Cabos ha anunciado la reanudación del vuelo directo operado por Iberojet entre los meses de junio y septiembre, con el objetivo de aumentar el tránsito de viajeros europeos, especialmente de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Esta conexión permitirá que el número de turistas españoles en la región crezca hasta los 15.000 durante este año 2024, consolidándose como uno de los principales mercados internacionales para el destino. "Vamos a continuar trabajando para que cada vez más españoles nos visiten", explicó el director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Rodrigo Esponda en una rueda de prensa celebrada en el marco de Fitur 2024. El exclusivo destino turístico mexicano ubicado en el sur de Baja California, ha anunciado que ampliará, por tercer año consecutivo, la conexión directa con España de la mano de Iberojet, la aerolínea perteneciente a Ávoris Corporación Empresaria. El objetivo es reforzar la conectividad y potenciar la actividad turística del destino mexicano, especialmente desde mercados europeos clave como Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Desde el año 2021 el número de visitantes a la región no deja de crecer con un aumento constante y sostenido a unas tasas en el entorno 10%. Durante un evento celebrado esta semana en el marco de la feria de turismo internacional Fitur 2024 Los Cabos anunció las novedades para este año con las que confía en superar los 3,8 millones de visitantes mundiales registrados en 2023 (2 millones de Estados Unidos y 1,7 millones mexicanos). El evento contó con la presencia del director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Rodrigo Esponda; la secretaria de Turismo y Economía de Baja California Sur, Maribel Collins, y el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup. PRIMER VUELO EL 23 DE JUNIO. El primer vuelo programado para 2024, operado con un avión A350, despegará el próximo 23 de junio desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta conexión se extenderá hasta el 28 de septiembre y ofrecerá una frecuencia semanal cada domingo, con salida a las 16:30 horas desde Madrid y regreso a las 19:35 horas desde Los Cabos. Para Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, "esta conexión directa con Madrid no solo fortalece la presencia de Los Cabos en el mercado europeo, sino que también da muestra de nuestro compromiso conjunto con el desarrollo turístico y económico de la región, basado en una oferta de lujo diferenciada y una atención y hospitalidad única". Este vuelo permitirá recibir más de 15.000 pasajeros españoles en 2024, alcanzando un nuevo récord para el turismo en la región. Durante 2023, Los Cabos recibió cerca de 10.000 turistas españoles, de los cuales 5.000 allegaron a través del vuelo directo. Esto sitúa a España entre los mercados internacionales más relevantes para el destino después de Estados Unidos y Canadá. Para este año, el destino de aúna mar, desierto y montaña prevé superar los 15.000 turistas españoles atraídos por una combinación de naturaleza, historia, cultura, arte y gastronomía. El mercado español tiene un elevado gasto medio en la región de hasta 4.000 dólares (3.688 euros) para estancias de unos diez días de media. Desde Los Cabos se fomenta un incremento en proyectos sostenibles, fomentando la conservación del entorno natural y el consumo de productos locales. "Los Cabos no quiere convertirse en un destino masificado sino destacar por una oferta hotelera que ofrece calidad contra cantidad. El turista que viene a Los Cabos valora mucho la sostenibilidad y lo que el destino puede ofrecerle en este aspecto", aseguró el presidente del Consejo de Administración de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Mauricio Salicrup. Con 58 vuelos internacionales confirmados a inicio de 2024, el destino se consolida como referente en el turismo internacional, además de uno de los más seguros de México. "Naturaleza, historia y aventura se unen para brindar una experiencia inolvidable", concluyó el director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, Rodrigo Esponda.