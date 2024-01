Klopp dejará el Liverpool a final de temporada

Londres, 26 ene (EFE).- El alemán Jürgen Klopp anunció este viernes que dejará el Liverpool a final de temporada, tras casi nueve años en el cargo.

Klopp, que llegó a Anfield en octubre de 2015, devolvió al Liverpool a la gloria europea, con la conquista de la Champions League en 2019, y al éxito doméstico, con la primera liga en 30 años en 2020, además de conquistar una FA Cup, una Copa de la Liga, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

"Me estoy quedando sin energía", dijo Klopp en una entrevista con los medios del club en la que explicó las razones de su marcha. "No tengo ningún problema, obviamente. Sabía que tendría que anunciarlo en algún momento, está todo bien, pero sé que no puedo hacer este trabajo una y otra vez".

Klopp explicó que le comunicó a la directiva su marcha en noviembre, cuando empezaron a planificar la próxima temporada y se dijo a sí mismo: "No sé si estaré aquí el año que viene".

"Puedo entender que esto sea un shock para mucha gente, pero lo puedo explicar. Amo todo sobre este club, esta ciudad y nuestros aficionados. Amo el equipo y a mi cuerpo técnico. Todo, pero que tome esta decisión muestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar".

Junto a Klopp se marchan del equipo sus asistentes Pepijn Lijnders, que comenzará una carrera en solitario como entrenador, y Peter Krawietz, además del entrenador de desarrollo de élite Vitor Matos. EFE

