Isabel Preysler niega que haya crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

26/01/2024

Isabel Preysler se ha dejado ver este viernes en la inauguración del nuevo centro de belleza y medicina estética Maribel Yébenes y ha desmentido de un plumazo todos los rumores que hay sobre una posible crisis matrimonial entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La Socialité llegaba sin ganas de pararse ante la prensa que se encontraba en las inmediaciones, pero sí que aseguraba que se encuentra "muy bien" en este momento de su vida y hacía oídos sordos a las preguntas sobre la situación en la que se encuentra su hija e Íñigo. A la salida, Isabel apoyaba en los brazos de Pablo Motos, con el que compartía una agradable conversación y volvía a recalcar que se encuentra "muy bien" y ya no evitaba la gran pregunta: ¿hay crisis entre su hija e Íñigo? Isabel ha zanjado el tema asegurando que "yo no veo ninguna discusión, están divinamente" y ha desvelado que su hija Ana está "muy bien, estupendamente, el embarazo le sienta divinamente"... además, ha vuelto a reafirmarse en las ganas que tiene de volver a ser abuela: "Sí, yo siempre". Por último, la Socialité ha dejado claro que no tiene ganas de enamorarse porque "estoy muy bien como estoy" y bromeaba con la posibilidad de encontrar de nuevo el amor: "¿Dispuesta? pero, ¿cómo es eso de dispuesta? yo te digo que estoy muy bien como estoy".