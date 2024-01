Hugo Silva, Alfonso Bassave y Alejandro Albarracín enamoran en la alfombra roja de los Feroz

26/01/2024 Hugo Silva, Alfonso Bassave y Alejandro Albarracín en los Premios Feroz. La alfombra roja de los Premios Feroz se ha inundado de rostros conocidos que han paseado por ella sus mejores galas y, cómo no, muchos actores de nuestro país han llamado la atención por sus looks. En concreto, hemos destacado tres masculinos que nos han dejado con la bocabiertos por su exquisito gusto: EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD A. PÉREZ MECA / EUROPA PRESS

La alfombra roja de los Premios Feroz se ha inundado de rostros conocidos que han paseado por ella sus mejores galas y, cómo no, muchos actores de nuestro país han llamado la atención por sus looks. En concreto, hemos destacado tres masculinos que nos han dejado con la bocabiertos por su exquisito gusto: HUGO SILVA Considerado uno de los hombres más atractivos del país, Hugo Silva ha posado en la alfombra roja de los Feroz natural como la vida misma. Con esa sonrisa cautivadora, esa barba de tres días y ese pelo despeinado grisaceo que ha provocado muchos suspiros a lo largo de su carrera profesional. Para la ocasión, el actor no ha dudado en elegir un estilismo que le represente: algo sencillo, elegante, cómodo y con el que demuestra esa naturalidad que tanto le caracteriza. Se trata de un traje de cuadros oscuro con una camiseta en color negra que ha lucido espectacular. ALFONSO BASSAVE Cada vez que pisa una alfombra roja demuestra que se desenvuelve en ellas como pez en el agua y no es para menos. Considerado uno de los rostros conocidos más elegantes, Alfonso ha vuelto a demostrar esta noche que el un look total black es una muy buena acción para unos premios. En esta ocasión, el actor ha lucido un conjunto de chaqueta y pantalón vintage con un toque sofisticado que nos ha revolucionado por completo. La americana acaba en pico y tiene un corte estilo torera con doble botonadura que ha combinado con un pantalón chino ancho y unos botines cowboy. ALEJANDRO ALBARRACÍN Clásico, recto y compuesto por dos colores que nunca fallan, así ha sido el look de Alejandro: blanco y negro, con el que ha conquistado a todos los allí presentes con un esmoquin ideal compuesto por americana blanca, con solapas en negro con maxi pajarita.