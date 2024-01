El líder opositor zimbabuense Chamisa abandona su partido tras ser "desvirtuado" por la "búsqueda de cargos"

04/07/2018 HARARE, July 4, 2018 Zimbabwe's opposition Movement for Democratic Change (MDC) Alliance president Nelson Chamisa addresses a press conference in Harare, Zimbabwe, July 4, 2018. Zimbabwe's opposition MDC Alliance on Wednesday urged the Southern African Development Community (SADC) and the African Union (AU) to intervene and ensure a free, fair and credible July 30 election. wtc) POLITICA Europa Press/Contacto/Shaun Jusa

El líder opositor zimbabuense Nelson Chamisa, de Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC), ha anunciado que abandona la formación debido a que el propósito inicial del partido ha sido "contaminado, desvirtuado y secuestrado" por el uso que ha hecho el oficialista Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) de las instituciones del país. "Con efecto inmediato, ya no tengo nada que ver con CCC (...) La idea original de CCC ha sido contaminada, desvirtuada y secuestrada por el ZANU-PF mediante el abuso de las instituciones del Estado. CCC no se ha ajustado a su propósito y mandato fundadores. Además, se ha convertido en una extensión de el ZANU-PF, que se ha apoderado de ella", ha publicado Chamisa en un comunicado publicado en su cuenta de la red social X, antes Twitter. En ese sentido, ha explicado que el partido se ha apartado de sus objetivos e ideales por los planes de "engrandecimiento personal" de sus miembros, a los que ha acusado de llevar a cabo una política "desenfrenada" de buscar cargos, títulos y beneficios, por lo que ya no pueden "ofrecer un nuevo y gran Zimbabue". Además, ha aseverado que las elecciones generales del pasado mes de agosto no fueron unos comicios "creíbles", por lo que ha pedido la celebración de unos comicios que puedan ser reconocidos por la población y por el resto del mundo. Chamisa ha anunciado así su salida del partido tan solo un año después de haberlo creado a partir del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), que él mismo que abandonó tras meses de tensiones internas por su liderazgo, y se espera que en las próximas semanas anuncie otra nueva formación.