El deshielo de glaciares está borrando archivos climáticos

Ni siquiera el "hielo eterno" del Grand Combin está hecho para durar para siempre. En la parte superior derecha de la foto se ve el campamento de perforación de la expedición Ice Memory 2020.

El calentamiento global está provocando que glaciares alpinos sean ya inutilizables como archivo climático por el deshielo acelerado que están registrando. Así lo demuestra una comparación de las firmas de partículas atrapadas en dos conjuntos de núcleos de hielo perforados en 2018 y 2020 en el glaciar Corbassière en Grand Combin, en el cantón de Valais. Investigadores dirigidos por Margit Schwikowski, jefa del Laboratorio de Química Ambiental del Instituto Paul Scherrer (PSI)explican que ya no se puede obtener información fiable sobre el clima y la contaminación del aire en el pasado en este glaciar, porque el deshielo avanza más rápidamente de lo que se suponía. Sus hallazgos se publican en Nature Geoscience. Los glaciares son invaluables para la investigación climática. En su hielo se conservan las condiciones climáticas y la composición atmosférica de épocas pasadas. Por lo tanto, pueden servir (de forma muy parecida a los anillos de los árboles y los sedimentos oceánicos) como el llamado archivo climático para la investigación. Normalmente, la cantidad de sustancias traza unidas a partículas en el hielo fluctúa según las estaciones. Sustancias como el amonio, el nitrato y el sulfato provienen del aire y se depositan en el glaciar a través de las nevadas; las concentraciones son altas en verano y bajas en invierno, porque pueden elevarse menores cantidades de aire contaminado desde el valle cuando el aire está frío. El núcleo de hielo de 2018, que fue perforado durante un estudio preliminar desde profundidades de hasta 14 metros y que contiene depósitos que datan de 2011, muestra estas fluctuaciones como se esperaba. Pero el núcleo de 2020, perforado a una profundidad de hasta 18 metros bajo la dirección del investigador de PSI Theo Jenk, muestra esas fluctuaciones solo para las tres o cuatro capas anuales superiores. A mayor profundidad en el hielo, es decir, más en el pasado, la curva que indica la concentración de sustancias traza se vuelve notablemente más plana y la cantidad total es menor. El equipo de Schwikowski informa sobre esto en su estudio. Su explicación para la discrepancia observada: entre 2018 y 2020, el derretimiento del glaciar debió ser tan fuerte que una cantidad especialmente grande de agua de la superficie penetró en el glaciar y transportó las trazas de sustancias que contenía a las profundidades. "Pero aparentemente el agua no se volvió a congelar, concentrando las sustancias traza", concluye en un comunicado la ambiental, "sino que se escurrió y literalmente las lavó". Por supuesto, eso distorsiona las firmas de las inclusiones en capas. El archivo climático está destruido. Es como si alguien irrumpiera en una biblioteca y no sólo estropeara todos los estantes y libros, sino que también robara muchos libros y mezclara las palabras individuales de los restantes, haciendo imposible reconstruir los textos originales. Los investigadores examinaron los datos meteorológicos de 2018 a 2020. Dado que no hay una estación meteorológica en la cima del Grand Combin, combinaron datos de las estaciones circundantes y los extrapolaron para el área de estudio en la montaña. Según este cálculo, en el glaciar hacía calor, de acuerdo con la tendencia climática general, pero estos años no fueron casos atípicos extremos. "De esto concluimos que no hubo un desencadenante único para este fuerte derretimiento, sino que fue el resultado de muchos años cálidos en el pasado reciente", dice Schwikowski. "Parece que se ha superado un umbral que ahora ha producido un efecto comparativamente fuerte".