EL Barcelona mide su ciclotimia ante el Villarreal

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, durante el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista realizó hoy.EFE/ Alejandro García

Barcelona/Vila-real (Castellón), 26 ene (EFE).- El Barcelona, capaz de firmar un buen partido en el Villamarín, pero que viene de caer en la final de la Supercopa y está fuera de la Copa del Rey, mide su inestabilidad ante el Villarreal, un rival que históricamente se le da bien y que no vive sus mejores momentos, en partido de la 22a jornada liguera española.

Vuelve el equipo de Xavi Hernández a Montjuïc, donde no juega desde el pasado 20 de diciembre, y lo hará con la baja segura de su lateral izquierdo titular Alejandro Balde, lesionado en San Mamés y que incluso podría pasar por el quirófano a causa de un problema muscular.

Su baja seguramente permitirá el regreso de Joao Cancelo, que se lesionó el pasado 4 de enero en Las Palmas y no ha jugado desde entonces.

El portugués jugaría a pierna cambiada, un recurso habitual para Xavi. En el caso de que no estuviera disponible, el joven Héctor Fort sería la otra opción, un jugador que podría actuar en cualquiera de los dos laterales.

En defensa, a pesar de sus problemas físicos, Ronald Araujo podría estar disponible, así como Andreas Christensen, que tampoco está muy fino de sus continúas molestias físicas. En el caso de que alguno de los dos no estuviera disponibles, el joven Pau Cubarsí, como ha ocurrido en los últimos partidos, podría ser una solución.

Por la derecha, y a pesar de ser uno de los señalados en San Mamés, Jules Koundé apunta al lateral. En el eje central, Xavi podría repetir con Gundogan, De Jong y Pedri, aunque podrían tener opciones Fermín y Sergi Roberto.

Adelante, el técnico podría reservar a Lamine Yamal, que acumula muchos esfuerzos consecutivos, y dar entrada a Ferran. Joao Félix podría regresar al once de inicio.

En el capítulo de bajas continúan Ter Stegen, Marcos Alonso, Gavi, Raphinha e Iñigo Martínez. El meta alemán apura sus últimos días de baja.

El Villarreal llega a Barcelona con la ilusión de buscar la primera victoria de este 2024, ya que los castellonenses no saben lo que es ganar aún y acumulan tres derrotas y un único empate en el nuevo año.

En cualquier caso, puntuar supondría romper ya con una mala racha como visitante en la que sus últimas tres salidas se han saldado con goleadas en contra y mala imagen, al caer por 4-1 en el Santiago Bernabéu, por 3-1 en Mestalla ante el Valencia y por 3-0 en el campo de la Unión Deportiva Las Palmas.

Con más tiempo para entrenar tras la eliminación copera, los de Marcelino parecen haber mejorado en la línea de juego, pero no han sido capaces de ganar, lo que mantiene al equipo 'groguet' con apenas cinco puntos de colchón respecto a la zona de descenso.

Tras haber debutado ya hace casi un mes Eric Bailly y haberse estrenado la semana pasada Gonçalo Guedes, entrará en la convocatoria el central colombiano Yerson Mosquera, su última incorporación en el mercado de invierno. Además, regresa a la lista Aïssa Mendi después de haber regresado a la Copa África.

El equipo llega con las ausencias por lesión de los habituales Denis Suárez, Yeremy Pino, Ramón Terrats y Alfonso Pedraza. También serán baja por problemas físicos Dani Parejo y Raúl Albiol. Tampoco podrá jugar el portero Pepe Reina, sancionado tras ser expulsado en el partido del fin de semana pasada.

Aunque la buena noticia, son las recuperaciones de los defensas Aïssa Mandi y Raúl Albiol. En el caso de Albiol, el futbolista se ha recuperado de su lesión muscular, aunque no apunta a titular.

- Alineaciones probables

Barcelona: Peña; Koundé, Araujo, Christensen o Cubarsí, Joao Cancelo; Gundogan, De Jong, Pedri; Ferran o Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Félix.

Villarreal: Jorgensen; Kiko Femenía, Eric Bailly, Jorge Cuenca, Carlos Romero; Santi Comesaña, Francis Coquelin, Álex Baena, Gonçalo Guedes, Gerard Moreno, Álex Sorloth.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andalucía)

Estadio: Estadi Olímpic Lluís Companys

Hora: 18:30

------

Puestos: Barcelona (3º. 44 puntos). Villarreal (14º. 20 puntos).

La clave: Después del último tropiezo en la Copa, el Barcelona necesita recuperar las buenas sensaciones que le llevaron a la victoria en el Villamarín.

El dato: El Villarreal es un equipo que se le da bien al Barcelona. En la primera vuelta ganó 3-4 y en los últimos partidos sólo se ha producido una victoria y tres empates de los castellonenses por 16 triunfos de lo 'culers'.

Las frases:

Xavi: "El Villarreal no ha tenido buenos resultados, pero tienen jugadores que pueden marcar diferencias. Si jugamos como contra el Athletic, es el camino e iremos para arriba"

El entorno: El Barcelona vuelve a jugar un partido en casa más de un mes después. Su último encuentro fue el 20 de diciembre ante el Almería (3-2) y será un buen termómetro para calibrar el estado de la afición tras la eliminación copera ante el Athlétic Club y la goleada sufrida en la final de la Supercopa frente al Real Madrid.

Sant Joan Despí (Barcelona), 26 ene (EFE).- Aunque los servicios médicos del Barcelona todavía no han precisado la lesión que sufrió Alejandro Balde en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Athletic Club, el técnico del conjunto azulgrana, Xavi Hernández, confirmó que el lateral debe decidir en las próximas horas si finalmente pasa por el quirófano.

"Ahora hemos estado reunidos con él y con los médicos. La decisión es suya. Si se opera o no, el tratamiento... Lo arroparemos. Que decida lo mejor", declaró Xavi en la previa del partido de LaLiga EA Sports ante el Villarreal.

Balde se retiró en el minuto 23 del encuentro que el Barça disputó en San Mamés, tras lesionarse gravemente el bíceps femoral de la pierna derecha en un esprint.

Sin embargo, Xavi aseguró que, "según los doctores, su lesión es diferente a la que sufrió Ansu Fati", que en su día se negó a pasar por el quirófano tras romperse el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda.

"No tiene nada que ver una lesión y otra. Los médicos le han aconsejado una cosa pero la decisión es suya, personal. Es joven, tiene 20 años. Es un futbolista muy importante, con la carrera por delante. Similitud es si se opera o no, pero no tiene nada que ver una lesión y otra", insistió.

Esta temporada, todos los integrantes de la zaga azulgrana ha caído lesionados, pero el preparador del equipo catalán quiso restar importancia este dato: "Lesiones musculares han habido muy pocas. Estamos bastante por debajo comparado con otros clubes. Hemos tenido, por desgracia, más lesiones traumáticas".

Y además, se felicitó por el hecho que el portero Marc-André ter Stegen ya haya empezado a hacer trabajo de campo y ultime la recta final de su recuperación de su lesión lumbar. "Está muy bien. Se nota muy bien. Ha hecho una recuperación de manual, de libro. Estará pronto con el equipo", resumió.

Vila-real (Castellón), 26 ene (EFE).- El técnico del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo debe afrontar el partido de esta jornada ante el Barcelona “con decisión y atrevimiento” y siendo consciente de que necesitará su mejor nivel para poder optar al triunfo.

El preparador asturiano afirmó que su equipo afronta el encuentro con la “máxima ilusión, motivación y energía” y recordó que la superioridad teórica sobre un rival “hay que demostrarla en el campo”.

“Sabemos que jugamos contra un grande, contra un equipo con un potencial tremendo en su campo”, comentó el técnico, quien confirmó la presencia en la convocatoria de Aïssa Mandi tras su participación en la Copa de África, si bien no la de Raúl Albiol, quien indicó que necesita un poco más de tiempo para volver a estar disponible.

Marcelino receló del aparente mal momento del Barcelona al recordar que sólo ha perdido dos partidos en la Liga y que la pasada jornada fue capaz de ganar en el campo del Betis.

“Es verdad que encaja más que la pasada temporada y eso le ha privado de sumar puntos. Este año se está mostrando más permeable defensivamente e intentaremos aprovecharlo, pero espero un buen Barça”, señaló el asturiano, quien no cree que al equipo catalán le pase factura el cansancio de la Copa.

“Tiene jugadores acostumbrados a jugar dos partidos por semana”, indicó Marcelino, quien dijo no tener una preocupación concreta con un jugador del Barcelona “porque todos son muy buenos, de altísimo nivel e internacionales”.

“En ataque son todos buenos y en defensa leí el otro día que tienen uno (Araujo) por el que ofrecen 100 millones de euros”, reflexionó el preparador del Villarreal.

“Tampoco tienen un número de bajas elevado y han recuperado gente porque tienen sustitutos”, argumentó Marcelino, quien no cree que el partido ante el Barcelona pueda marcar un punto de inflexión para su equipo.

“Creo más en las dinámicas, no en momentos puntuales. Hay que ser competitivos todos los domingos creo que somos más de lo que éramos, pero hay momentos puntuales que nos castigan en exceso”, reflexionó el asturiano, quien incidió en que lo importante para el Villarreal es ser “ser un equipo cada vez más fiable”.

Marcelino pronosticó un Barcelona que domine la posesión y tenga “más llegadas" que su equipo y más ocasiones, por lo que señaló la efectividad en las áreas como una de las claves del partido.

Por último, el entrenador se mostró feliz con la adaptación de los recién llegados y adelantó que no se puede descartar que Gonçalo Guedes pueda ser titular mañana en Barcelona.