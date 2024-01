EEUU destaca el papel "clave" de Qatar en las negociaciones entre Israel y Hamás

24/01/2024 January 24, 2024, Tel Aviv, Israel: Israeli women chant slogans as they block the Ayalon highway during the demonstration. Israeli women block the Ayalon highway demanding for an immediate hostages deal and ceasefire. 136 Israeli hostages are still held in Hamas captivity in Gaza in life threatening conditions after taken hostage during the 7th October attack. POLITICA Europa Press/Contacto/Matan Golan

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado este jueves que Qatar ha sido un socio "clave" en las actuales negociaciones entre Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en referencia a los supuestos comentarios filtrados del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en los que criticaría duramente la mediación qatarí, si bien, no ha querido comentar expresamente los audios. "No tengo ninguna valoración que ofrecer a estos comentarios o sobre unos audios que han estado circulando. Lo que puedo decir (...) es que Qatar ha sido un socio regional integral, irreemplazable y clave, no solo en lo que concierne al actual conflicto, sino en otros intereses de Estados Unidos en la región", ha declarado Patel durante una rueda de prensa. Respecto a las relaciones entre Qatar y Hamás, ha asegurado que ya han trasladado a Doha su opinión de que no pueden seguir tratando con la milicia palestina "como lo hacían anteriormente" y que Hamás no puede seguir usando la Franja de Gaza como una zona de "lanzamiento de ataques terroristas contra Israel", rechazando así una vuelta a la situación previa a la guerra. Sin embargo, el portavoz ha expresado que Washington seguirá trabajando para "profundizar" la colaboración entre ambos países en numerosos tipos de materias claves. La polémica ha llegado después de que el canal de televisión israelí Canal 12 filtrase un supuesto audio de Netanyahu en el que criticaba tanto a Qatar por no hacer lo suficiente en su mediación con Hamás y a Estados Unidos por no tomar ninguna medida contra Doha al respecto. Tras ello, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed al Ansari, mostró su consternación por los "irresponsables" y "destructivos" supuestos comentarios del primer ministro israelí, que a su vez fue respondido por el el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, que criticó al portavoz qatarí y acusó al país de ser responsables de los 1.200 muertos causados por Hamás.