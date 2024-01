Crónica del Barça - Eintracht, 2-0

25/01/2024 FC Barcelona Femenino. El Barça marcha a cuartos en primera clase Las de Giráldez vencen (2-0) al Eintracht y hacen los deberes en Champions a falta de una jornada MADRID, 25 (EUROPA PRESS) El FC Barcelona Femení superó (2-0) al Eintracht este jueves en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, para asegurar así llegar como primera a los cruces de cuartos de final, gracias a los goles de Patri Guijarro y Caroline Graham. El conjunto azulgrana, vigente campeón, no necesitó su versión más arrolladora para dominar y vencer con solvencia en el Estadi Johan Cruyff a un rival que se jugaba seguir viva en Europa, dentro del Grupo A. La posesión y las ocasiones fueron locales, y también los goles para subir a primera clase el billete que ya tenían. En el minuto 18, después de perdonar una justo antes, Patri firmó el 1-0 con un buen disparo lejano. Las de Jonatan Giráldez, intratables durante toda esta fase inicial, reclamaron un penalti poco después y rondaron el gol en varios acercamientos. Con todo, el Eintracht tuvo sus momentos de posesión y supo defenderse con éxito durante muchos minutos, aunque incapaz de llegar a la meta local con peligro. A las visitantes no les acompañó la fortuna además, con las lesiones de Reuteler y la portera Johannes ante un rival con el objetivo del pleno de triunfos. El Barça, que había saltado con un once sin rotaciones, mantuvo su dominio en la reanudación. Giráldez no empezó a mover banquillo hasta que Graham soltó otro latigazo lejano para hacer el 2-0. El campeón cumplió con una jornada aún por delante y el Eintracht no encontró su milagro para seguir vivo en Champions, con un empate 2-2 entre Benfica y Rosengard en el otro encuentro. FICHA TÉCNICA: --RESULTADO: BARÇA, 2 - EINTRACHT, 0. (1-0, al descanso). --ALINEACIONES: BARÇA: Cata Coll; Bronze, Paredes (Torrejón, min.84), Engen, Ona Batlle; Aitana (Vicky López, min.87), Walsh,

