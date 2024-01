Condenadas a muerte seis personas por un complot para intentar derrocar al Gobierno desarticulado en 2021

28/03/2023 El presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo (archivo) POLITICA Europa Press/Contacto/Lev Radin

Un tribunal de Ghana ha condenado a muerte a seis personas, entre ellas tres militares, por un complot para intentar derrocar el Gobierno en 2021, mientras que otros tres de los imputados han sido absueltos. Los condenados son Sonya Kafui, Alan Debrah Ofosu, Alan Yeboah, Johannes Zikpi, Ali Solomon y Sylvester Akanpewon, todos ellos sentenciados a ser ahorcados, si bien el país africano no aplica la pena de muerte desde hace más de 30 años, según ha recogido el diario ghanés 'The Chronicle'. Por su parte, entre los absueltos destacan el coronel Samuel Kodzo Gamali y el antiguo subcomisario de la Policía Benjamin Kwasi Agordzo, imputados igualmente por conspirar para derrocar al presidente, Nana Afuko-Addo, quien llegó al poder en 2017. El fiscal general de Ghana, Godfred Yeboah Dame, ha dicho tras el veredicto que se trata de un fallo "importante" y ha resaltado que "la Constitución garantiza la estabilidad de la nación y castiga cualquier intento de derrocar a un Gobierno", tal y como ha informado la emisora Radio France Internationale. "Por ello el delito de traición es punible con pena de muerte", ha zanjado. Los acusados fueron detenidos en 2021 en un centro de tiro en la capital, Accra, tras una serie de escuchas telefónicas a sospechosos de pertenecer a un grupo conocido como Take Action Ghana (Actuar por Ghana) que planeaba organizar manifestaciones para derribar al Gobierno, planes que trataron a través de un grupo de WhatsApp. El Parlamento de Ghana aprobó en julio de 2023 abolir la pena de muerte contra delitos comunes a través de una modificación de las leyes para reemplazar este castigo --que sigue en pie para casos de alta traición-- por la cadena perpetua. La última ejecución en Ghana tuvo lugar en 1992.