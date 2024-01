Carolina Molas niega que su hijo y Tamara Falcó vivan una crisis matrimonial

26/01/2024 CAROLINA MOLAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

A pesar de aparentar una felicidad inmensa tras haber comenzado el año como 'marido y mujer', parece que la tormenta ha llegado a sus vidas. Tal y como ha confesado Pedro Jota en su podcast 'En todas las salsas', el matrimonio habría mantenido una discusión en un conocido restaurante del centro madrileño que no acabó en reconciliación, ya que salieron por separado del sitio. "Me cuentan que supuestamente Tamara Falcó e Íñigo Onieva tuvieron una discusión en un restaurante del centro de Madrid, en la calle Jorge Juan, hace unos días" explicaba el periodista, asegurando que "no ue una discusión a gritos, porque ellos no discuten así. Pero estaban teniendo una discusión y salieron cada uno por un lado del restaurante. Él fue el primero en salir en un taxi y ella se quedó y luego salió del restaurante acompañada de dos amigas". Una información que ha llamado especialmente la atención y más si tenemos en cuenta que Tamara no hizo este jueves ningún comentario sobre su marido en 'El Hormiguero' y se mostró especialmente callada... Sin embargo, su suegra niega que estén viviendo una crisis sentimental. Hemos hablado con Carolina Molas y ha zanjado de manera tajante los rumores de crisis entre su hijo Íñigo y Tamara: "Para nada" y, cansada de tener que dar la cara cada vez que su hijo o su nuera protagonicen alguna polémica, ha pedido a la prensa que no le pregunten en su casa: "Por favor, aquí no, no vengáis a mi casa a preguntarme cosas por favor".