Biden llama Al Thani para agradecer los esfuerzos diplomáticos de Qatar en la crisis de Oriente Próximo

Las autoridades de Qatar han informado este viernes de que el emir Tamim bin Hamad al Thani ha recibido una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que le ha agradecido los esfuerzos diplomáticos en el conflicto de Oriente Próximo, en medio de las acusaciones de Israel por su supuesta connivencia con Hamás. Al Thani ha trasladado al jefe de la Casa Blanca la necesidad de seguir fortaleciendo las relaciones de cooperación regional e internacional para alcanzar un alto el fuego inmediato, según recoge su oficina en un comunicado. Si bien Qatar ha estado participando de manera activa en las negociaciones para el intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos, así como para facilitar la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, en los últimos días las autoridades israelíes han denunciando una supuesta tolerancia con Hamás. Hace unos días se filtraron a la prensa unas supuestas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que cuestionaba el papel de Qatar. "No les doy las gracias porque en esencia no son diferentes a Naciones Unidas, o Cruz Roja", dijo en referencia a dos de los organismos a los que ha dedicado airadas críticas. Ante estas y otras declaraciones de los ministros israelíes acusando a Qatar de financiar el terrorismo, Estados Unidos ya salió el paso a través del Departamento de Estado, que si bien no entró a valorarlas, destacó el papel clave que está desempeñando el emirato en las negociaciones entre Israel y Hamás.