Andoni Goikoetxea: "Nos gusta que la vuelta sea en San Mamés, pero no sé si tiene alguna ventaja"

30/01/2023 El exjugador del Athletic Club Andoni Goikoetxea. ESPAÑA EUROPA PAÍS VASCO DEPORTES ANDONI GOIKOETXEA

El embajador de la Fundación Athletic y representante del club en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey Andoni Goikoetxea afirmó que le "gusta" que la vuelta de la eliminatoria copera "sea en San Mamés", pero aseguró que no sabe si esto permitiría a los vascos tener "alguna ventaja". "Que el segundo partido sea en San Mamés gusta un poquito, pero no sé si tiene alguna ventaja, porque si antes tenía alguna ventaja por los goles fuera, que en caso de empate valían doble, ahora no vale absolutamente para nada y en algunos casos puede ser incluso beneficioso jugar el primer partido en casa y el segundo fuera", destacó Andoni Goikoetxea tras el sorteo de semifinales de Copa del Rey. "Lo que sí está claro es que esta eliminatoria de semifinales es ante un grandísimo club, a un club al que le tengo también cariño en mi estancia de tres años en los 80", recalcó. El exjugador de 67 años cree que en Bilbao hay un ambiente "extraordinario". "Estamos con mucha ilusión, el equipo está jugando muy bien. Hoy había una encuesta, que venía leyéndola, y uno de los equipos que no querían, que más votos tenía era el Atlético de Madrid, y luego iba la Real Sociedad y finalmente el Mallorca", expresó. "Es un club que está todos los años en competiciones europeas, viene de ganar al campeón, y está acostumbrado a ganar trofeos y que va a ser una semifinal como nos gusta, de pelea, de trabajo, 50-50 y muy trabajada", sentenció.