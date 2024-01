Ancelotti: "Tenemos que recuperar la solidez de antes"

Madrid, 26 ene (EFE).- Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, reconoció que su equipo debe "recuperar la solidez" tras encajar diez tantos en sus cuatro últimos encuentros, y confirmó al ucraniano Andriy Lunin como el portero elegido para jugar ante Las Palmas, en la 22a jornada liguera española.

"Noviembre y diciembre han sido redondos, el equipo fue sólido como no ha sido los cuatro últimos partidos en los que hemos marcado un montón de goles pero hemos encajado. Hemos perdido un poco de solidez. Tenemos que recuperar la de antes, estando más concentrados y contundentes atrás", dijo en rueda de prensa.

"Esta semana hemos tenido dos días de descanso. El equipo más que trabajar necesitaba descansar. Nuestro único pensamiento está en lograr los tres puntos mañana que serán muy importantes para esta Liga, como los del jueves. Creo que el mes de febrero va a ser muy importante para LaLiga", añadió.

Espera Ancelotti un partido "complicado" en la visita a Las Palmas, un equipo que defendió "juega muy bien al fútbol, toca bien y defienden bien". Pidió a sus jugadores máxima concentración para superar "un partido exigente".

"Tenemos la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel, de ser más sólidos atrás. Esta semana ha venido bien. El equipo está bien, todos los jugadores disponibles salvo los de largas lesiones", informó.

No podrá contar 'Carletto' con el inglés Jude Bellingham y valora dos opciones para elegir su sustituto entre Brahim Díaz, respetando el dibujo táctico, y Joselu Mato si lo retoca.

"Brahim es obviamente una opción o podemos tener en cuenta la presencia de Joselu que puede ser otra opción. Como hemos hecho muchas veces, que hemos sido capaces de suplir las ausencias de jugadores importantes, creo que va a ser igual mañana", opinó.

En el debate de la portería, desveló Ancelotti que ante Las Palmas regresará a la titularidad Lunin y aún no tiene decidido el que jugará el próximo jueves ante el Getafe. "Mañana va a jugar Lunin, el próximo miércoles diré quien juega el jueves. No hay problema, no me canso", dijo.

Por último, desmintió Ancelotti que haya valorado con el Real Madrid el regreso del delantero francés Karim Benzema, descontento en Arabia Saudí: "Es una mentira, nunca hemos hablado de esto con el club". EFE

