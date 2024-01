Ana María Aldón, desatada, habla de su vida sexual con Eladio: "Soy mucha mujer. A la semana todo lo que puedo"

26/01/2024 Ana María Aldón EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Ana María Aldón nos está regalando grandes momentos en 'GH DÚO'. Dicharachera y presumiendo de la naturalidad que en su día conquistó a José Ortega Cano, la gaditana parece haberse olvidado de las cámaras, y tan cómoda se siente con sus compañeros de reality que se ha sincerado como nunca sobre su vida íntima. Dejando claro que su comentadísimo 'tonteo' con Efrén Reyero, al que confesó que no puede mirar a los ojos porque le recuerda a su novio Eladio, no tiene ningún tipo de importancia, Ana María ha vuelto a presumir de lo enamoradísima que está del empresario con el que ya planea su boda 9 meses después de comenzar su relación. Y, entre risas, ha revelado en la casa de Guadalix de la Sierra cómo es su vida sexual sin ningún tipo de pudor: "Me siento sexualmente mejor que nunca en mi vida. Ahora mismo siento humedad. Fuegos artificiales. Yo a la semana todo lo que puedo" ha confesado, dejando claro que ella es "mucha mujer" y Eladio está "contento y feliz" con esta intensa intimidad de pareja. "Lo hacemos todos los días" ha asegurado orgullosa. ELADIO SE PRONUNCIA POR PRIMERA VEZ SOBRE EL PASO DE ANA MARÍA POR 'GH DÚO' Y QUITA HIERRO A SU ACERCAMIENTO A EFRÉN Al margen de estas 'fogosas' confesiones, Eladio ha reaccionado a la cercanía de su novia con Efrén Reyero y a los comentarios 'picantes' que Ana María ha hecho sobre el físico de su compañero. A pesar de que no quiere saber nada de las cámaras, sí ha atendido a una reportera de 'Así es la vida' para afirmar que está "tranquilo" y que la actitud de su prometida le parece "totalmente normal" porque "sabe lo que tiene en casa" y ella es muy "bromista".