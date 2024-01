Twitch expande su programa de Partner Plus y anuncia cambios en el modelo de pago de Prime Gaming

Twitch ha anunciado nuevos cambios en su sistema de monetización, como es la expansión de su programa Partner Plus a partir del 1 de mayo, así como un cambio en el modelo de pago de Prime Gaming desde junio de este año. La plataforma ha comentado que estas modificaciones están destinadas a ayudar a los 'streamers' a obtener más ingresos y "construir carreras duraderas y sostenibles dentro del servicio", según ha matizado en un comunicado. Con ello, ha indicado que busca crear un entorno de trabajo transparente y a largo plazo en cuanto a las compensaciones para los 'streamers' que aliente y recompense a los creadores de contenido comprometidos con las emisiones en directo. La primera de estas medidas guarda relación con el programa de Partner Plus, que se lanzó el año pasado con el objetivo de ayudar a los 'steramers' a hacer crecer su negocio de forma más eficaz. En este sentido, Twitch ha comentado que a partir del 1 de mayo de este año lo ampliará de tres maneras. En primer lugar, planea añadir un nuevo nivel al programa para ampliar los beneficios a un grupo más amplio de 'streamers', de manera que los que mantengan 100 Puntos Plus durante tres meses consecutivos podrán optar a un 60/40 de ingresos netos en las suscripciones de pago y de regalo de su canal. Por otro lado, se va a reducir el umbral de puntos Plus para el nivel de ingresos negros compartidos 70/30 de 350 a 300. Con estos cambios, la plataforma ha subrayado que va a permitir que los afiliados puedan optar a estos beneficios gracias a que va a introducir umbrales más bajos. Desde este mismo jueves, los 'streamers' que ganen más de 100.000 dólares con las suscripciones podrán seguir obteniendo un 70 por coiento de la participación neta por suscripción en lugar de volver al 50 por ciento, lo que propiciará un aumento de su beneficio y su potencial de crecimiento. Por otra parte, Twitch ha comentado que cambiará el modelo de pago de Prime Gaming a un porcentaje fijo y ajustado para cada país, con el objetivo de asegurar que la suscripción mensual de Twitch disponible para los miembros de Prime sea un beneficio sostenible a largo plazo para la comunidad. Este formato de tarifa fija para los suscriptores entrará en vigor el próximo 3 de junio, aunque la compañía ha aclarado que este cambio no tendrá un gran impacto en la mayoría de los ingresos de los 'streamers' y que es posible que los más afectados sean aquellos que reciben un 70 por ciento de sus ingresos netos por suscripción a través de esta fuente.