Susana Bianca habla de su ruptura sentimental con Zeus Tous

25/01/2024 SUSANA BIANCA EN LA PREMIERE DE 'LA REINA DEL CONVENTO'. El fin de semana pasado nos enterábamos gracias a el programa 'Fiesta' que Zeus Tous y Susana Bianca habían puesto punto y final a su relación sentimental. Ambos se conocieron en 'GH VIP', pero tras semanas fuera del concurso el hijo de la recordada Sara Montiel decidía finalizar su noviazgo con la modelo... ¿qué ha pasado?

El fin de semana pasado nos enterábamos gracias a el programa 'Fiesta' que Zeus Tous y Susana Bianca habían puesto punto y final a su relación sentimental. Ambos se conocieron en 'GH VIP', pero tras semanas fuera del concurso el hijo de la recordada Sara Montiel decidía finalizar su noviazgo con la modelo... ¿qué ha pasado? Durante estos días han guardado el silencio, pero hoy Susana ha reaparecido ante las cámaras en la premiere de 'La reina del convento' y se ha mostrado visiblemente nerviosa al hablar de su ruptura. "Intento siempre estar con una gran sonrisa, pero ha sido duro" confesaba y, además, dejaba claro que el tiempo que ha estado con él ha sido "todo maravilloso, yo le quiero muchísimo, es una persona maravillosa, le deseo lo mejor y ya se verá en un futuro". Dejando entrever que en un futuro conoceremos porqué Zeus ha querido romper con ella, Susana ha asegurado que "yo tengo mi conciencia tranquila" y que piensa firmemente que sigue enamorado de ella: "No creo que no lo esté, simplemente que... es que no quiero entrar". Atropellada por las preguntas, la modelo aclaraba que "ni yo lo llego a entender entonces tampoco puedo explicar mucho porque no tiene mucha explicación, no quiero ni hablar, no sé ni qué decir" y zanjaba la polémica asegurando que el motivo de la ruptura "no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, simplemente por un tema suyo personal ha decidido que prefiere no continuar". Por último, Susana se declaraba estar "abierta al amor porque el amor me parece lo más bonito del mundo" pero primero "hay que pasar el duelo y que venga lo que tenga que venir".