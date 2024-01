SEMERGEN propone una asignatura específica de Medicina de Familia en el grado para atraer talento en Atención Primaria

25/01/2024 Presentación del documento. SALUD SEMERGEN

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha presentado un documento con varias medidas para atraer y retener médicos en la Atención Primaria, entre ellas, propone incrementar la presencia de la Medicina de Familia (MF) en la etapa del grado, incorporando una asignatura específica, para así mejorar la formación que reciben los estudiantes. El documento 'Cómo atraer y retener el talento en Atención Primaria' ha sido presentado este jueves por SEMERGEN y recoge un conjunto de propuestas de intervención, dirigidas a captar un mayor número de profesionales en el primer escalón asistencial del sistema sanitario y ofrecerles una carrera profesional atractiva que asegure su permanencia en este ámbito. La sociedad ha denunciado que la infradotación de recursos humanos en la Atención Primaria es "un grave problema estructural", que genera "gran preocupación entre los agentes que conforman el sistema sanitario" y que "necesita de respuestas urgentes, valientes y disruptivas para poder ofrecer la mejor atención y tratamiento posible a los pacientes y seguir cubriendo las necesidades de la población". Para SEMERGEN, se trata de un problema que se va agravando cada año, ya que no se incorporan suficientes nuevos profesionales especialistas vía MIR para cubrir las jubilaciones que se producen, lo que "pone en peligro la calidad de este nivel asistencial". "No solo existe la necesidad de atraer un mayor número de médicos en formación a la Medicina de Familia, sino que una vez completada su etapa formativa permanezcan en este nivel asistencial", aseguran desde la sociedad. PACTO DE ESTADO Según el presidente de SEMERGEN, José Polo, "todos los actores del ámbito sanitario -los profesionales, los gestores, los pacientes, los representantes políticos- coincidimos en la necesidad urgente de reforzar la Atención Primaria, tanto en recursos como en capacidades y competencias, pero más allá de los discursos públicos y las promesas electorales, la realidad es que las soluciones no llegan. Hay que pasar a la acción: nuestro sistema sanitario necesita urgentemente un pacto de Estado entre las CCAA y el Gobierno de España", concluye el doctor Polo. En los últimos años, se han puesto en marcha distintos planes de actuación para mejorar la dotación de recursos de la AP por parte de las CCAA con el liderazgo del Ministerio de Sanidad. "Sin embargo, y a la vista de la situación actual, se ha demostrado que estas medidas no son suficientes para hacer frente a la crisis del escaso número de facultativos que sufre la Atención Primaria en nuestro país. Desde SEMERGEN, consideramos que es necesario establecer una hoja de ruta de consenso, en la que se impliquen los máximos decisores en todos los niveles de la administración, del Gobierno de España y de las CCAA", ha apuntado el vicepresidente primero de la sociedad, Rafael Micó. PROPUESTAS Además de incrementar la presencia de la Medicina de Familia en la formación, SEMERGEN propone la puesta en marcha de incentivos integrales que hagan más atractiva la especialidad de Medicina de Familia. Para ello, considera necesario conocer qué resulta realmente motivador para los médicos jóvenes, mediante un macro estudio cualitativo específico dirigido a conocer la visión y las necesidades que los médicos más jóvenes tienen sobre la AP. Asimismo, sugiere volver a prestigiar la especialidad de Medicina de Familia y el papel del médico de Atención Primaria, cambiando el discurso y fortaleciendo los mensajes positivos de esta especialidad. La sociedad científica también propone la revisión y reformulación de la dotación y tareas asignadas a los distintos perfiles del equipo de AP; revisar y actualizar el actual sistema MIR para ajustarlo al contexto y necesidades del SNS. En este punto, Polo ha pedido cambios en el MIR, como darle más importancia a la vocación de los estudiantes. "Primamos mucho el expediente y debemos darle más importancia a la vocación, así como puntuarla. Son muchos los compañeros que no han podido acceder por número y no se ha tenido en cuenta su vocación", ha explicado Polo, quien ha añadido que es "complejo" medir este punto, pero ha abierto la puerta a "estudiarlo con expertos". Además, la sociedad ha sugerido otros puntos, como establecer un plan específico para zonas rurales o puestos de difícil cobertura, e implantar indicadores y criterios de medición y evaluación.