Ronald Araujo: "Lamine Yamal tiene 16 años, no hay que reprocharle nada"

El futbolista uruguayo Ronald Araujo, defensa del FC Barcelona, afirmó este jueves que "no hay que reprocharle nada" a su jovencísimo compañero Lamine Yamal, a pesar de dos errores clave durante los cuartos de final de la Copa del Rey, ronda donde los culés fueron eliminados tras perder por 4-2 en su visita al Athletic Club. "Tiene 16 años. Una pena que erró esas ocasiones, pero no hay que reprocharle nada. Tiene 16 años, lo mejor para él es que van a venir muchos goles más en toda su carrera. Pero nada, me quedo con que encaró, corrió y fue muy importante para nosotros", declaró Araujo a RTVE después del partido en el Estadio de San Mamés. "La verdad es una tristeza perder este partido y quedar fuera de la Copa, porque queríamos luchar por este título. Jugamos contra un gran rival en su cancha y la gente siempre empuja. Pero me quedo con que competimos, tuvimos muchas bajas... ", opinó el zaguero uruguayo. "Demostramos carácter, pero nos faltó ese gol ahí en la prórroga. Nos faltaba quizás ser un poco más inteligentes, porque nos faltaba un minuto para terminar el primer tiempo [de la prórroga]. Pero bueno, me quedo con que el equipo luchó, con gente joven, y lo dejamos todo", reiteró. Araujo indicó que el equipo blaugrana "tiene que seguir luchando". "Tenemos dos competiciones más, tenemos la Liga, tenemos un partido importante con el Nápoles en Champions, tenemos partidos en casa... Tenemos que seguir e ir con buenas sensaciones. Quedan dos títulos y vamos a luchar hasta el final por este camiseta", insistió finalmente.