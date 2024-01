Putin envía señales a EE.UU. de su disposición a dialogar sobre Ucrania

(Bloomberg) -- Vladímir Putin está tanteando el terreno para ver si Estados Unidos está dispuesto a entablar conversaciones para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

Según dos personas cercanas al Kremlin, el presidente ruso ha enviado señales a EE.UU. a través de canales indirectos de que está dispuesto a dialogar, incluso posiblemente sobre futuros acuerdos de seguridad para Ucrania.

Funcionarios estadounidenses dicen que no tienen conocimiento de las supuestas propuestas, que podrían ser un globo de prueba, y no ven indicios de que el presidente ruso esté hablando en serio sobre buscar una forma de poner fin a los combates, que se han estancado en un mortífero punto muerto a medida que la guerra se dirige a su tercer año.

Los indicios de que Rusia está dispuesta a entablar conversaciones —aunque no sean sinceros— podrían contribuir a sembrar la división entre los aliados de Ucrania, aislar a Kiev y socavar los esfuerzos del presidente Volodímir Zelenski por conseguir apoyo para su propia fórmula de paz, que exige el retiro total de Rusia.

Las personas cercanas al Kremlin, que pidieron no ser identificadas discutiendo asuntos que no son públicos, dijeron que las señales fueron transmitidas a altos funcionarios estadounidenses el mes pasado a través de un intermediario que se negaron a identificar. Según ellos, Putin podría estar dispuesto a dejar de insistir en la neutralidad de Ucrania e incluso, en última instancia, a abandonar su oposición a una posible adhesión a la OTAN, cuya amenaza ha sido una de las principales justificaciones rusas de la invasión.

Pero ello tendría un costo que Kiev ha rechazado de plano: la aceptación del control del Kremlin sobre el territorio que ha llegado a ocupar en los últimos años en lo que ahora representa alrededor del 18% de Ucrania, incluidas las tierras confiscadas después del inicio de su invasión hace dos años.

“El presidente Putin ha declarado en numerosas ocasiones que Rusia estaba, está y seguirá estando abierta a las negociaciones sobre Ucrania”, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en respuesta a una pregunta de Bloomberg News. “Estamos decididos a alcanzar nuestros objetivos. Y preferiríamos completarlos por medios diplomáticos. De lo contrario, la operación militar continuará hasta que alcancemos nuestros objetivos”.

“Desconocemos los cambios en la posición de Rusia descritos”, dijo la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., Adrienne Watson. “Corresponderá a Ucrania decidir si negocia con Rusia, cuándo y cómo”.

Si bien EE.UU. está “siempre abierto” a las conversaciones, “en este momento, no lo veo”, afirmó el secretario de Estado, Antony Blinken, en el Foro Económico Mundial el 17 de enero, cuando se le preguntó sobre las perspectivas de un alto el fuego negociado a largo plazo.

“Tiene que haber voluntad por parte de Rusia para comprometerse, negociar de buena fe, sobre la base de los principios básicos que han sido desafiados por su agresión: integridad territorial, soberanía e independencia”, dijo Blinken.

Públicamente, Putin no ha dado indicios de estar dispuesto a detenerse en el frente actual. Kiev, respaldada por EE.UU. y otros aliados, dice que pretende recuperar todo el territorio tomado por las fuerzas de Moscú y que renunciar a eso sería políticamente difícil para Zelenski.

