(Previa) Un sólido Tartiere examina al líder Leganés y Sporting y Ferrol pugnan arriba

El Leganés CD se enfrentará este sábado al Real Oviedo en un sólido Estadio Carlos Tartiere en el que espera mantener la firmeza de su liderato y no perder margen sobre sus perseguidores, entre ellos el Sporting de Gijón y el Racing de Ferro, que se ven las caras este domingo en la zona alta de la tabla, ambos duelos de la jornada 24 de LaLiga Hypermotion 2023-2024. El conjunto 'pepinero' confirmó con un 2-0 en Butarque ante el Burgos su recuperación después de enlazar a final de 2023 seis encuentros sin ganar. Ahora marcha con la garantía de dos victorias seguidas y un colchón de seis puntos sobre el segundo clasificado, el Sporting. Sin embargo, no deben relajarse, porque un pinchazo transformaría su velocidad de crucero en un camino más complicado, con sus rivales acechando más cerca. Su examen este fin de semana será un Real Oviedo en buena forma -cinco partidos sin perder- que tendrá como aliado a un Carlos Tartiere en el que solo suma una derrota (en el pasado mes de septiembre). El equipo asturiano no quiere frenar su progresión y, octavos a solo dos puntos del 'Playoff', quieren un triunfo de prestigio ante el mejor visitante de la competición. El domingo se cerrará con el Sporting-Ferrol, un duelo de altos vuelos cuyo ganador saldrá reforzado como perseguidor del líder. Los asturianos, segundos con 39 puntos, quieren volver a la senda del triunfo en El Molinón -enlazan tres empates-, feudo en el que todavía no han perdido este curso. Solo un punto por debajo, los gallegos, cuartos, quieren seguir dando guerra arriba repitiendo el triunfo que ya lograron en la primera vuelta (2-0). Los otros tres integrantes de los puestos de 'Playoff' también presumen de 38 unidades en la tabla, y este fin de semana afrontan compromisos, a priori, asequibles ante conjuntos de la mitad baja. El Espanyol, tercero, visita al modesto Eldense acumulando casi cuatro meses sin vencer lejos del Stage Front Stadium. Por su parte, Eibar, cuarto, y Levante, sexto, se jugarán como locales mantener el ritmo de ascenso. Los 'armeros', que llegan al alza tras vencer al Huesca (2-3), reciben a un Mirandés que no pierde en Liga desde noviembre y que necesita tres puntos para coger el impulso que les permita olvidar casi definitivamente el descenso, ahora a 7 puntos. Los 'granotas', que precisamente empataron a uno ante los de Miranda de Ebro, vuelven al Ciutat con el objetivo se prolongar su actual positiva dinámica -seis partidos invicto- y no perder comba. Ante un Tenerife herido tras su eliminación en Copa a manos del Mallorca, derrota que extendió a la última jornada frente al Sporting (1-2). Así, el triunfo les devolvería brío, con el 'Playoff' a cinco unidades. En el resto de la jornada, el Elche visita con la misión de confirmarse como candidato a ascender a un Andorra en caída libre; Cartagena y Amorebieta viven un duelo en lo más bajo de la tabla que podría condenar a los vascos si pierden; y Real Valladolid y Racing de Santander pugnan para dejar a tras sus malas rachas y mirar solo hacia arriba. --HORARIOS JORNADA 24 DE LALIGA HYPERMOTION: -Viernes 26 de enero. Eibar - Mirandés 21.00. -Sábado 27. Alcorcón - Real Zaragoza 16.15. Cartagena - Amorebieta 16.15. Real Oviedo - Leganés 18.30. Levante - Tenerife 21.30. -Domingo 28. Eldense - Espanyol 14.00. Andorra - Elche 16.15. Villarreal 'B' - Huesca 16.15. Burgos - Albacete 18.30. Sporting de Gijón - Racing de Ferrol 21.30. -Lunes 29. Real Valladolid - Racing de Santander 20.30.