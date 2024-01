(Previa) El Almería busca soñar con la permanencia a costa del Alavés

Almería y Alavés abren este viernes la jornada 22 de LaLiga EA Sports en el Power Horse Stadium, en un encuentro en el que los locales intentarán conseguir su primera victoria liguera de la temporada para enganchar la lucha por la permanencia, mientras que el Alavés buscará su tercer triunfo consecutivo y marcharse a dormir 11 puntos por encima de los puestos de descenso. Los indálicos afrontan el choque con la necesidad de empezar a sumar de tres en tres si quieren no descolgarse aun más de la lucha por mantener la categoría. Y es que el equipo de Gaizka Garitano arranca la jornada 22 de competición sin haber conseguido aún ganar ningún encuentro liguero, aunque a pesar de ello, la victoria los colocaría a siete puntos del Sevilla, equipo que marca la salvación. Para lograr el triunfo, el equipo andaluz tendrá que seguir mostrando la solidez defensiva que les ha permitido no encajar ningún tanto en los últimos tres partidos como local, y a ello sumarle la eficacia de cara a puerta de la que ha adolecido en estos encuentros, en los que a pesar de rematar 47 veces no logró convertir ninguno de ellos en gol. Por su parte, el Alavés está inmerso en el mejor momento desde que arrancara la temporada. Los de Luis García llegan al Power Horse Stadium lanzados tras ganar sus dos últimos encuentros ligueros, racha que les ha servido para alejar el descenso hasta los ocho puntos. En su última salida liguera frente al Sevilla, pusieron fin a la peor racha de un equipo de Primera División sin ganar fuera de casa, encadenando por primera vez en esta liga dos jornadas a domicilio sin perder. Además, visitan Almería, una ciudad en la que no pierden en competición liguera desde el año 2003. Desde entonces, andaluces y vascos se han visto las caras en tres ocasiones -todas ellas en Segunda División- con un bagaje de dos victorias babazorras y un empate. Eso sí, el último precedente entre ambos en Almería acabó con victoria local por 5-0, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey 2021. En lo deportivo, el Almería pierde a Ramazani, goleador en el Bernabéu, por acumulación de amarillas, y Luis Suárez, que ha recaído de su lesión en el peroné, aunque recupera a Leo Baptistao tras cumplir ciclo de amarillas, Baba y Mendes, que regresa de la Copa África tras la eliminación de Ghana y Guinea-Bisáu, y el central Cesar Montes, ya recuperado de sus molestias en la rodilla. Así, se espera que Baptistao y César Montes regresen a la titularidad, mientras que el puesto de Ramazani podría ocuparlo Embarba. En lado vitoriano, Luis García seguirá sin poder contar con Abqar y el guardameta suplente Owono, ambos clasificados para los octavos de final de la Copa África, y Sedlar, lesionado de gravedad. Más allá de ellos, el técnico madrileño podrá contar con la totalidad de la plantilla, por lo que podría repetir el once que utilizó en el triunfo frente al Cádiz, aunque tanto Omorodion como Benavidez tienen opciones de ser titulares en lugar de Kike García y Antonio Blanco, respectivamente. --PROGRAMA DE LA JORNADA 22 DE LALIGA EA SPORTS. -Viernes 26. Almería - Alavés. Ortiz Arias (C.Madrileño) 21.00. -Sábado 27. Real Sociedad - Rayo Vallecano. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 14.00. Las Palmas - Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 16.15. Barcelona - Villarreal. Munuera Montero (C.Andaluz) 18.30. Mallorca - Real Betis. Iglesias Villanueva (C.Gallego) 21.00. -Domingo 28. Celta - Girona. Melero López (C.Andaluz) 14.00. Cádiz - Athletic Club. Busquets Ferrer (C.Balear) 16.15. Sevilla - Osasuna. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.30. At. Madrid - Valencia. De Burgos Bengoechea (C.Vasco) 21.00. -Lunes 29. Getafe - Granada. García Verdura (C.Catalán) 21.00.