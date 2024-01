Pablo Urdangarín, sonriente, bromista y relajado tras su tensa reacción al divorcio de sus padres

03/10/2023 Pablo Urdangarín EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

Dos años después de su separación, la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han firmado el divorcio. Una noticia revelada en exclusiva por la revista '¡Hola!', que asegura que el trámite se realizó de mutuo acuerdo en secreto y ante notario en Barcelona a finales de 2023 o en los primeros días de 2024. El acuerdo alcanzado por los exduques de Palma tras una negociación que ha durado meses -y que se rumorea que fue de todo menos sencilla- incluye que el vitoriano no recibirá indemnización ni pensión compensatoria y que ambos -en la medida de sus posibilidades por su enorme diferencia de ingresos- contribuirán a los gastos comunes de sus 4 hijos. Un divorcio sobre el que por el momento no se han pronunciado ni doña Cristina ni Iñaki, aunque sí el segundo de sus hijos, Pablo Urdangarín. Lejos de la amabilidad que derrocha habitualmente con los reporteros, el jugador de balonmano se ha mostrado tenso y muy serio con las preguntas sobre este tema, sobre el que no ha hecho ningún tipo de declaración. Sin embargo, y aunque en un primer momento parecía todo lo contrario, el sobrino del Rey Felipe VI no está afectado después de que se haya hecho público el divorcio secreto de sus padres. Y lo ha demostrado cuando, ajeno a la presencia de cámaras, se ha dejado ver de lo más sonriente y bromista durante un entrenamiento con su equipo, el Fraikin BM Granollers. Divertido y cómplice con uno de sus compañeros, al que ha saludado con un juego de manos y un curioso 'baile', Pablo se ha dejado la piel en el campo muy atento a las indicaciones de su entrenador. Y al finalizar el entrenamiento, ha atendido a sus fans, con los que ha intercambiado bromas y risas, firmando autógrafos y haciéndose selfies con todo aquel que se lo ha pedido.