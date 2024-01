Nieves Álvarez se sincera sobre su relación con sus hijos y sobre su retirada de las pasarelas

25/01/2024 Nieves Álvarez en FITUR EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

El 30 de marzo Nieves Álvarez cumple 50 años, pero demostrando que los 50 son los nuevos 40 -o en su caso diríamos que 30- la espectacular modelo nos ha vuelto a dejar sin palabras durante el desfile del diseñador Stephane Rolland en la Semana de la Moda de París, en el que se convirtió una vez más en la gran protagonista por su imponente presencia sobre la pasarela. Incombustible, la presentadora de 'Flash moda' ha viajado directamente desde la capital francesa a la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, para amadrinar la campaña 'Nunca dejes de soñar' sobre el turismo termal de Ourense. Acompañada por su pareja, Bill Saad, con el que lleva 2 años y medio de discreta relación, Nieves se ha sincerado sobre su faceta más desconocida, la de madre de tres niños adolescentes: Adriano (18), y los mellizos Bianca y Brando (16). "Ahora que son mayores me necesitan incluso más, al contrario de lo que pensaba. Te llaman constantemente y te preguntan todo. Disfruto mucho de ellos, están en una edad fantástica y orgullo de madre de ver crecer a unos hijos sanos, educados y con las cosas normales de cualquier chaval" reconoce feliz, revelando cómo llevan los chicos que su madre sea una de las modelos más importantes de nuestro país: "Les encanta. Les mandé fotos desde París y me decían 'mamá, qué guapa'. Me dicen 'cuantos trabajos haces al día' y es bonito la admiración con la que me miran" confiesa, asegurando que como madre les intenta inculcar que "en la vida sin trabajo y sin esfuerzo no se consigue nada. Y lo que tengo lo he trabajado mucho". Su secreto para compaginar a la perfección su maternidad con su frenético ritmo laboral -pasarelas, campañas publicitarias, el programa de moda que presenta en TVE y su propia firma de cosmética, entre otros- es, como apunta, "disfrutar de cada cosa que haces". "Todas hacemos absolutamente lo mismo. Quizás lo mío se ve más porque soy un personaje público, pero todas hoy en día todas hacemos mil cosas y a todo llegamos" añade humilde. A menos de 3 meses de alcanzar el medio siglo de vida, Nieves tiene claro que la retirada no entra en sus planes. "Para mí es mi casa, disfrutar de la alta costura es un sueño, es la pasión con la que vivo y disfruto subiéndome a la pasarela y poniéndome esos trajes. A mí no me retira nadie" ha asegurado entre risas, revelando que no será hasta el día "que no sienta el corazón, no me emocione o no tenga nervios cuando haga el desfile" cuando se planteará bajarse de las pasarelas. "Mientras tanto, mientras me guste, los límites me los marco yo" sentencia. Además, Nieves nos ha contado cómo se encuentra su íntima amiga Nuria González, alejada de los focos desde que falleció Fernando Fernández Tapias el pasado 25 de octubre: "Está muy bien, es una mujer súper fuerte y ahí estamos nosotras para lo bueno y para lo malo".