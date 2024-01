Microsoft eliminará 1.900 empleos en el área de videojuegos

(Bloomberg) -- Microsoft Corp. despedirá a 1.900 personas en sus divisiones de videojuegos, incluida Activision Blizzard, que compró por US$69.000 millones en una adquisición que se cerró a fines del año pasado.

En un correo electrónico enviado al personal al que tuvo acceso Bloomberg, el jefe de videojuegos de Microsoft, Phil Spencer, señaló que los recortes representaban alrededor del 8% de los 22.000 trabajadores de videojuegos de Microsoft. The Verge fue el primero en informar la noticia. Otras empresas de videojuegos, entre ellas Riot Games, también han realizado despidos masivos.

Inicia tu día bien informado con el boletín #CincoCosas. Suscríbete aquí.

“Juntos, hemos establecido prioridades, identificado áreas de superposición y nos hemos asegurado de que todos estemos alineados en cuanto a las mejores oportunidades de crecimiento”, escribió Spencer.

Blizzard Entertainment también está haciendo grandes cambios como parte de los recortes, como la cancelación de un juego de supervivencia, cuyo nombre en clave es Odyssey, y la partida del presidente, Mike Ybarra, y del jefe de dseño, Allen Adham, cofundador de la compañía.

En un memorando al personal, el presidente de Microsoft Studios, Matt Booty, dijo que Ybarra “ha decidido dejar la empresa”. En la convención BlizzCon de noviembre, Ybarra señaló en una entrevista que quería permanecer en la empresa por un largo tiempo. “Alguien me sacará de Blizzard”, afirmó. “Ese es el tiempo que estaré aquí”.

El jueves, Ybarra anunció su partida en una publicación en X, el sitio web antes conocido como Twitter. “Después de haber pasado más de 20 años en Microsoft y con la adquisición de Activision Blizzard a nuestras espaldas, es hora de que (una vez más) me convierta en el mayor fan de Blizzard desde fuera”, escribió Ybarra.

Estos cambios se producen apenas tres meses después de que Microsoft finalizara la adquisición de Activision Blizzard. En un correo electrónico al personal al que tuvo acceso Bloomberg, el jefe de Activision Publishing, Rob Kostich, señaló que los recortes se hicieron “para reajustar y realinear nuestros recursos para el futuro”.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original:Microsoft Cuts 1,900 Jobs In Gaming, Including at Activision (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.