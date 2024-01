Mario Vaquerizo nos confiesa cómo ha sido meterse en la piel de una monja en la película 'La reina del convento'

25/01/2024 MARIO VAQUERIZO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS TV

Este jueves ha tenido lugar en el Cine Callao la premiere de la película 'La reina del convento' en la que podremos ver a Mario Vaquerizo por primera vez haciendo cine y hemos podido hablar con él sobre cómo ha sido meterse en la piel de Juanita y convertirse en monja. "Estuve un mes en un convento y me gustó mucho la vida monacal" nos comentaba el cantante, quien asegura haberse dado cuenta "que me gusta mucho hacer cine y estoy en contratación abierta, como las vedettes". En definitiva, esta nueva experiencia "ha sido afrontar un nuevo reto y quitarse el miedo". Allí le hemos preguntado por la polémica que está servida entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén y nos ha confesado que no entiende muy bien el juego de la modelo al decir que no quería participar en televisión y luego sentarse en un plató: "Bertín está con ese litigio con esta mujer que ha ido a televisión, que dice que no quería ir a televisión y está ahí... no sé, tienen que hablar ellos dos". Eso sí, no se ha querido mojar mucho porque "he estado en México y no he visto la entrevista", pero sí ha dejado claro que "yo a Bertín le quiero mucho y es familiar, y no estoy a favor ni en contra de nadie" y ha animado al a fisioterapeuta a realizarle las pruebas de paternidad a su hijo: "Si te están ofreciendo la posibilidad de hacer la prueba, pues hazla".