Mario Pascual Vives, prudente y discreto tras el divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín

23/10/2023

Si ha habido una persona cercana a Iñaki Urdangarín en los últimos años ése ha sido su abogado y amigo Mario Pascual Vives. El letrado ha sido uno de sus grandes apoyos y, desde que comenzaron sus problemas legales y fue condenado a 6 años de prisión por el caso Noos, no solo le defendió en los tribunales sino también ante las cámaras, convirtiéndose en una especie de 'portavoz' del exmarido de la Infanta Cristina. Sin embargo, parece que ya no es así y que su relación nada tiene que ver con la pasada, ya que la reacción del abogado al divorcio secreto de su cliente y la hija del Rey Juan Carlos no ha podido ser más esquiva ni desconcertante. A pesar de que los ex duques de Palma firmaron el acuerdo en una notaría de Barcelona acompañados por el abogado de la familia, todo apunta a que Urdangarín mantuvo a Mario Pascual al margen de este importante paso que da por finalizados sus 26 años de matrimonio con doña Cristina. "No lo sé, no se lo puedo confirmar" ha reconocido cuando le hemos preguntado por el divorcio, dejando entrever que no tenía conocimiento de que la firma se hubiese producido ya. "No se lo puedo comentar, no lo sé, no le puedo informar, no le puedo dar ningún dato. Me tengo que acoger al secreto profesional más estricto" ha añadido, desmarcándose de la información que apunta a que ha sido un buen acuerdo para Iñaki y el exjugador de balonmano está satisfecho por cómo han terminado las cosas a pesar de que no cobrará pensión ni ninguna indemnización económica. Prudencia y discreción en Pascual Vives, que tampoco ha querido pronunciarse sobre la nueva vida de Urdangarín, que vive desde hace unos días con Ainhoa Armentia en un piso alquilado en la misma urbanización que su madre: "No sé, son decisiones tan personales que yo no puedo manifestarme al respecto". "Le felicité la Navidad y no he vuelto a saber nada de él" ha confesado, confirmando así que Iñaki no le ha contado nada de los importantes cambios de los últimos tiempos, en los que ha firmado el divorcio con doña Cristina y se ha mudado con su novia.