López Obrador recrimina al expresidente Zedillo que durante su mandato "no había democracia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha cargado este jueves contra el expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) y ha asegurado que durante su mandato "no había democracia", sino que se gobernaba en favor "de los de arriba". "Cuando él estuvo de presidente, yo sostengo que no había democracia. Porque la democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo, (y él) no gobernó para el pueblo, gobernó para los de arriba", ha manifestado el presidente López Obrador. "Eso, según la definición aristotélica, si somos rigurosos en lo conceptual, se llama oligarquía con fachada de democracia", ha añadido el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa diaria, recoge el diario 'El Universal'. López Obrador ha respondido así a unas declaraciones previas de Zedillo en las que hacía un llamamiento a evitar la regresión democrática en Latinoamérica, derivada en parte por lo que considera es un nuevo auge de los populismos. Aunque el presidente mexicano ha reconocido el derecho de su predecesor a expresarse libremente, ha aseverado que Zedillo fue un mandatario que defendió el modelo neoliberal, mientras que durante el actual mandato se defienden a las mayorías.