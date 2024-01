Liverpool y Chelsea, final de la Carabao Cup

24 January 2024, United Kingdom, London: Liverpool's Luis Diaz (2nd L) celebrates scoring his side's first goal with teammates during the English Carabao Cup semi final second leg soccer match between Fulham and Liverpool at Craven Cottage. Photo: Bradley Collyer/PA Wire/dpa

El Liverpool avanzó a la final de la Copa de la Liga, la Carabao Cup, después de un empate (1-1) con el Fulham este miércoles en la vuelta de semifinales, con lo que se jugará el título con un Chelsea que avanzó el martes sobre el Middlesbrough. El conjunto de Jurgen Klopp, líder de la Premier, pasó con suspense y gracias al 2-1 de la ida, ya que en Craven Cottage no fue capaz de sacar la victoria. El conjunto 'red' se adelantó en Londres a los 10 minutos por medio de Luis Diaz. El Fulham no se rindió en busca de su primera final en el torneo y con el gol de Issa Diop a 10 minutos del final metió el miedo en el cuerpo al mejor equipo de la Carabao Cup, un Liverpool con nueve títulos. Los de Klopp no fallaron para citarse con el Chelsea en la final de Wembley del próximo 25 de febrero.