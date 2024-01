La UE ofrecerá a Ecuador operaciones conjuntas de seguridad para hacer frente al auge de las bandas

22/01/2024 HANDOUT - 22 January 2024, Belgium, Brussels: Josep Borrell, EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, speaks to the media before the Foreign Affairs Council meeting. Photo: -/European Council/dpa - ATTENTION: editorial use only and only if the credit mentioned above is referenced in full POLITICA INTERNACIONAL -/European Council/dpa

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado este jueves que ofrecerá al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, operaciones conjuntas con la UE para garantizar la seguridad en el país, atravesado por una grave crisis provocada por las actividades de las redes criminales. "Hemos apoyado al Gobierno de Ecuador y sus instituciones para reestablecer el orden público, garantizar la seguridad ciudadana y estamos dispuestos a cooperar a todos los niveles para hacer frente al reto que tienen, que no es poco", ha explicado el jefe de la diplomacia europea en la Asamblea Parlamentaria de Eurolatina, para señalar que pondrá esto sobre la mesa en la llamada que tiene prevista las próximas horas con Noboa. Borrell ha puesto como ejemplo de posible cooperación "operaciones conjuntas" a través de Europol. "Tenemos misiones que protegen la seguridad en muchas partes del mundo, por qué no en Ecuador también", ha reflexionado. En este sentido, ha dicho que al mandatario ecuatoriano le ofrecerá más cooperación insistiendo en que la crisis de seguridad en el país andino debe estar arriba en la agenda y no pensar que "sucede en un país lejano, distinto y distante". En las últimas horas el presidente de Ecuador ha admitido que el arranque de su mandato ha sido una "montaña rusa" con momentos "duros" y marcado en gran medida por la "guerra" abierta contra la inseguridad, si bien ha afirmado que comienzan ya a verse datos "alentadores". Noboa ha afirmado que su mandato ha arrancado "prácticamente en guerra" y ha obligado a cambiar el foco en la generación de empleo y se ha reconvertido pues Ecuador vive sumido a efectos formales en un "conflicto armado". "PREOCUPACIÓN Y APOYO" A ECUADOR También este jueves, los ministros de Interior de la Unión Europea han abordado la situación en Ecuador en el marco de una discusión más amplia sobre los retos de seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el interés de la UE por estrechar la cooperación con las autoridades de los países de América Latina para combatir el crimen organizado transfronterizo. "Expresamos nuestras preocupación y nuestro apoyo a Ecuador", ha dicho la ministra de Interior belga, Annelies Verlinden, en una rueda de prensa al término de la reunión informal a Veintisiete. "La situación en Ecuador en las últimas semanas ilustra las formas extremas que la violencia de la droga puede tomar, en parte por el resultado de la lucha de las autoridades contra las bandas", ha remachado.