La infanta Elena, sin palabras tras el divorcio secreto de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín

Dos años después de su separación, y tras muchas especulaciones acerca de la complicada negociación y de cuándo llegaría su acuerdo de divorcio, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín han firmado el divorcio. Y lo han hecho, como desvela la revista ¡Hola! en exclusiva, en secreto, sin sus hijos, acompañados tan solo por el abogado de la familia y en una notaría de Barcelona. Un divorcio de mutuo acuerdo cuya fecha exacta no ha trascendido, aunque las fuentes de la publicación apuntan que a principios de enero ya eran dos personas oficialmente solteras, por lo que el acuerdo se habría 'culminado' en los últimos días de 2023 o en los primeros de 2024, antes de que la hermana de Felipe VI viajase a Abu Dabi para asistir a la fiesta del 86 cumpleaños de don Juan Carlos. Un acuerdo que se ha llevado en el más absoluto de los secretos, aunque ¡Hola! descubre que Urdangarín no recibirá indemnización ni pensión, y que ambos cubrirán en la medida de sus posibilidades -ya que hay una enorme diferencia entre sus ingresos- los gastos comunes de sus hijos Juan, Pablo, Miguel e Irene. Además, la propiedad de Bidart seguirá siendo propiedad de doña Cristina -única propietaria- aunque cuando sus hijos viajen a la localidad francesa para estar con su padre también podrá usarla. Una información tan esperada como relevante sobre la que le hemos preguntado a la infanta Elena, que fiel a su discreción ha evitado pronunciarse sobre el divorcio de su hermana tanto a su salida de casa como a su llegada a su trabajo en la Fundación Mapfre. Muy seria, la madre de Victoria Federica ha ignorado las preguntas de la prensa y no ha revelado ningún detalle sobre el divorcio, ha dejado en el aire si es cierto que Urdangarín no cobrará ninguna pensión, y tampoco ha contado cómo fue el reencuentro de doña Cristina con su exmarido.