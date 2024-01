La FINUL pide a España enviar a Líbano un equipo para desactivar munición no explosionada

25/01/2024 La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el presidente de la comisión de Defensa, Alberto Fabra, durante la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados, a 25 de enero de 2024, en Madrid (España). Durante la comparecencia ha informado sobre las líneas generales de la política de su departamento. POLITICA Marta Fernández - Europa Press

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado este jueves de que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha solicitado a España un equipo de desactivación de munición no explosionada, efectivos que se sumarían a los 650 militares españoles desplegados allí. Los 'cascos' azules de la ONU patrullan en el sur del país para vigilar el cese de las hostilidades entre Hezbolá e Israel, que se han recrudecido a raíz del conflicto entre el Ejército israelí y Hamás. El partido-milicia chií y las fuerzas israelíes se cruzan ataques más frecuentes desde la ofensiva de Hamás del 7 de octubre y existe el riesgo de que Hezbolá se sume a la guerra. Los efectivos de la ONU, más de 10.500 personas de 40 naciones bajo el mando del general español Aroldo Lázaro, también acompañan y asisten a las Fuerzas Armadas libanesas a lo largo de la separación entre ambos países, denominada Línea Azul. Su situación actual es preocupante, pero estable. Continúan realizando sus labores con normalidad y hacen uso de los refugios cuando es necesario. Robles, durante su comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso, ha informado de que la FINUL ha solicitado al Ministerio de Defensa el envío al país de Oriente Próximo de un equipo de desactivación de municiones no explosionadas, aunque no ha dado más detalles ni ha desvelado si finalmente se atenderá esta petición. Sí ha reiterado el compromiso español con el "esfuerzo actual". En su intervención, la ministra ha alabado la labor de la FINUL y ha querido dejar claro que, pese a la "preocupante" situación, la moral de las tropas es "alta". También ha defendido el despliegue en Líbano como una muestra de que España es un socio confiable.