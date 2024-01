La Audiencia Nacional anula una multa a la SGAE de 2,95 millones de euros por abuso de dominio

05/02/2020 Fachada de la sede de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), un día después de que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, haya imputado en el fraude de "La Rueda" a 14 entes televisivos por un supuesto fraude por el que se obtenían ingresos millonarios por los derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos, en Madrid (España) a 5 de enero de 2020. CULTURA Eduardo Parra - Europa Press

La Audiencia Nacional ha estimado un recurso contencioso-administrativo interpuesto por la SGAE contra una resolución inerpuesta por la CNMC por la que se sancionaba con 2,95 millones de euros a la entidad de derechos de autor por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda que la decisión es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse en el plazo de 30 días. La investigación que terminó en una sanción para la SGAE se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de autor y Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. La Audiencia Nacional estima en su fallo que la SGAE ha ostentadouna posición de dominio hasta, al menos el año 2018, cuando DAMA "pasó a gestionar un porcentaje representativo" del repertorio audiovisual. No obstante, matiza que ya a partir de ese año, además de la SGAE, DAMA también operaba como entidad de gestión colectiva autorizada, por lo que entiende que "existía una situación competitiva de duopolio". La resolución sancionadora de la CNMC únicamente analizaba la conducta infractora de SGAE desde el año 2016 y habría finalizado, al menos, el 11 de diciembre de 2018. "Debemos concluir que en el año 2018 la SGAE no ostentaba posición de dominio en el mercado de gestión colectiva de derechos de autor de obras audiovisuales, por lo que falta el presupuesto básico para la comisión de la infracción en todo el periodo temporal considerado", ha señalado la AN. Además, el juez no comparte los argumentos de la resolución sancionadora en los que "se trata de minimizar las consecuencias de este dato cuando afirma que no resulta necesario variar la descripción de los hechos o recalificar la conducta para describir las prácticas de SGAE como abusivas", ya que en el periodo analizado por la CNMC la entidad sí disponía de "una posición de dominio incuestionable". "Entendemos que el dato expuesto debió proyectar consecuencias, al menos, también en la consideración del mercado en el periodo temporal de la información respecto de la conducta referente al mercado de obras audiovisuales", ha concluido. En mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a la SGAE con 2,95 millones de euros por abuso de dominio. Por un lado, la CNMC sancionó a la SGAE por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios" para decidir si atribuyen o le retiran en parte a dicha entidad la gestión de sus derechos. Asimismo, Competencia multó a la entidad de derechos de autor por su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneraciones mediante la venta de paquetes de autorizaciones de reproducción y comunicación pública, así como por la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical en el sector del hospedaje y en el de restauración.